Bei allem Ärgernis – einfach mal pragmatisch sein und die Region genießen

Weil die Aussichten derzeit oft trüb sind, soll unser SZ-Adventskalender helle Momente schaffen. Denn hinter jedem Türchen steckt ein Mensch vom Bodensee, der auf seine ganz eigene Weise folgende Frage beantwortet: Wie kommen wir gut durch den Corona-Winter? Das dritte Türchen öffnet Myriam Leuthold von den jungen LandFrauen Kressbronn:

"Wer kennt es nicht? Corona hier – Corona da. Manchmal hat man es satt. Man ist satt. Satt an der Diskussion. Satt an den Medien. Satt an den Beschränkungen.

Vielleicht vergisst es auch der ein oder andere manchmal von euch, aber wir dürfen noch immer an einem wunderschönen Ort der Erde leben, wo andere Urlaub machen. Unser Bodenseekreis ist nicht nur im Sommer wunderschön, auch im Winter können wir immer wieder Flecken entdecken, die ihren Zauber in der Wiederholung nicht verlieren.

Eine kleine Wanderung im Kressbronner Hinterland? Um den Schleinsee, der zu jeder Jahreszeit völlig anders auszusehen scheint? Für sportliche darf der Degersee direkt mit umrandet werden und wenn man die richtige Route wählt – evtl über die Burgruine Altsummerau sind die Beine sowohl mit den gegangenen Kilometern als auch den erreichten Höhenmetern absolut ausgelastet - und der Tag erfüllt. Zahlreiche Bänke und schöne Plätzchen laden auf ein Vesper ein – der Rucksack darf also im Vorfeld durchaus gefüllt werden.

Eventuell waren Sie auch schon lange nicht mehr an der Argenmündung? Ob auf Kressbronner oder Langenargener Seite, dieses Eck hat uns immer etwas zu bieten.

Denn: Auch bei Schnee und Winter ist ein Ausflug ins Freie immer ratsam- für Körper und Seele."