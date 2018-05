Behmann ist neuer Obermeister

Die Zimmerer-Innung Lindau hat bei ihrer Hauptversammlung ein neues Vorstandsteam gewählt. Mehrere Positionen wurden neu besetzt, andere Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, wie die Innung mitteilt.

Anton Übelhör hatte bereits im Voraus mitgeteilt, dass er sich vom Amt des Obermeisters zurückziehen werde. Er wurde im Rahmen der Versammlung mit einem Präsent feierlich aus dieser Position verabschiedet. Sein Versprechen, den neuen Obermeister Wolfgang Behmann tatkräftig zu unterstützen, wird er zukünftig in der Position des stellvertretenden Obermeisters umsetzen.

Neu in die Vorstandschaft gewählt wurde Volker Heinrich als weiterer stellvertretender Obermeister und Alexander Milz wurde zum neuen Lehrlingswart gewählt und gehört somit auch der neuen Vorstandschaft an. Alle Wahlgänge konnten einstimmig beschlossen werden.

Die Zimmerer-Innung Lindau ist die fachliche Interessenvertretung selbständiger Zimmerer des Landkreises Lindau und gehört dem Landesinnungsverband des Bayerischen Zimmererhandwerks an.

Die Innungen sind eine starke Gemeinschaft und unter anderem auch für die Ausbildung im Handwerk zuständig, so werden beispielsweise die Gesellenprüfungen von den Innungen organisiert und auch abgenommen.

Wer sich für eine Innungsmitgliedschaft interessiert darf sich gerne an die Kreishandwerkerschaft Lindau wenden. Eine Innungsmitgliedschaft macht sich für die einzelnen Handwerker in jeder Hinsicht bezahlt, denn hier erhalten Mitglieder in allen möglichen Bereichen Unterstützung, etwa in rechtlicher oder fachlicher Form aber auch in der Ausbildung und vielen weiteren Bereichen, wie die Kreishandwerkerschaft Lindau in einer Pressemitteilung schreibt.