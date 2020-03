Behinderungen ab Montag auf A8 bei Ulm

Ulm (sz) - Für den sechsstreifigen Ausbau der A8 östlich von Ulm in Richtung Augsburg sind Vorarbeiten nötig. Ab Montag, 30. März, beginnt zwischen der Anschlussstelle Ulm-Ost und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen (Bayern) die Instandsetzung der Bestandsautobahn. Erst in Richtung Stuttgart, dann in Fahrtrichtung München. Mit Behinderungen sei zu rechnen, es gilt Tempo 80. Jedoch sollen dem Verkehr immer zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen.

Zunächst wird die Richtungsfahrbahn Stuttgart saniert. Diese Instandsetzungsmaßnahme ist notwendig, Autobahndirektion Südbayern, um die derzeitigen Fahrbahndeckenschäden zu beseitigen. Damit werde im Vorgriff auf den anstehenden sechsstreifigen Ausbau der A8 die Bestandsfahrbahn soweit ertüchtigt, dass für die Bauzeit des späteren Ausbaues eine standfeste Fahrbahn für die Verkehrsführungen gewährleistet ist.

Zunächst werden bis zum 16. April tagsüber Vorarbeiten zum Herstellen der Verkehrsführung stattfinden. Hierbei könne es für die Verkehrsteilnehmer zu Behinderungen kommen. Die Höchstgeschwindigkeit wird im gesamten Streckenabschnitt auf 80 km/h begrenzt, um die Sicherheit der Autofahrer und der Arbeiter zu erhöhen.

Ab 16. April bis einschließlich 27. April finden dann die eigentlichen Bauarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart statt. Dem Verkehr stünden für die Bauzeit immer zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Fahrbeziehungen im Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und der Anschlussstelle Oberelchingen bleiben für den gesamten Zeitraum erhalten. Der Parkplatz Oberelchingen wird in beiden Fahrtrichtungen für den öffentlichen Verkehr aber gesperrt.

Vom 28. April bis 1. Mai ist wiederum mit Behinderungen im Verkehrsraum zu rechnen, weil die vorhandene Verkehrsführung abgebaut wird.

Infolge der hohen Verkehrsbelastung und den beengten Fahrstreifenbreiten könne es zu Behinderungen des Verkehrsflusses kommen.

Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts in Fahrtrichtung München ist ab Montag, 4. Mai, bis 5. Juni vorgesehen.