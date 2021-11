Behindertensportler treffen sich in Bad Füssing

40 Sportler der Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Ellwangen haben jetzt am HBRS-Breitensportfest in Bad Füssing teilgenommen. Dabei waren auch Sportler aus Bopfingen und Göppingen. BVSG-Vorsitzender Heinz Rieker hatte die Sportwoche mit seiner Frau Elisabeth vorbereitet. Das Motto lautete „Sport, Bewegung, Geselligkeit, Kultur, Urlaub und Erholung: Starte Deinen Weg.“

Insgesamt nahmen 160 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Vereinen aus Hessen und Württemberg an den Aktivitäten teil. Geboten waren unter anderem eine Zielsuchwanderung um den Kurort Bad Füssing, Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele, Gymnastik auch im Sitzen, Boccia, Shuffleboard und mehr. Neue Breitensport-Möglichkeiten wurden ausprobiert, eine Fahrradtour in naturbelassener Landschaft rundete das Programm ab. Zur Entspannung ging es in die Europa-Therme.

Ein Höhepunkt für alle teilnehmenden Sportler sollte der bayrische Abend in der Burgwirtschaft werden. Weil es dann hieß, die 3G-Regel sei konsequent umzusetzen, klang das Sportfest in familiärer Atmosphäre im Hotel aus. Zum Begleitprogramm gehörte ein Aufenthalt in der Allianz Arena des FC Bayern München, ein Besuch der Kurkonzerte sowie der Spielbank Bad Füssing.