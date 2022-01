Begleitetes Wohnen erhält Luftreiniger für die WG in Wört

Die Firma LT-Net Europe GmbH aus Bad Camberg hat einen Luftreiniger an das Begleitete Wohnen in Wört gespendet und sorgte bei der Spendenübergabe schon frühmorgens für viel Leben in der Wohngmeinschaft.

Die Firma aus der Elektronikbranche hatte sich vor Weihnachten zu einer Spende an eine soziale Einrichtung entschieden. Der Mitarbeiter Marc Kühnle, der die Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbh über einige Freunde kannte, vermittelte den Kontakt zur Einrichtung und ließ es sich nicht nehmen das Luftreinigungsgerät persönlich zu überreichen. Bei einem kleinen Frühstück mit Kaffee und frischen Brötchen vor der Arbeit wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngemeinschaft erklärt, wie der Luftreiniger funktioniert. „Im letzten Jahr waren alle sieben Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft über Weihnachten in Quarantäne und konnten ihre Familien über die Feiertage nicht besuchen. Jetzt haben wir natürlich die Hoffnung, dass uns so etwas nach unseren Impfungen und dem neuen Luftreiniger nicht mehr passiert und freuen uns über die Spende“, sagt Peter Hirsch, pädagogischer Begleiter der Wohngemeinschaft.