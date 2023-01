Begegnungstag in Ravensburg blickt auf Zukunft und Hoffnung

Die Landfrauenvereinigung des Katholischen Frauenbundes veranstaltet für die ganze Diözese Rottenburg-Stuttgart jedes Frühjahr einen Begegnungstag für Frauen. Corona-bedingt findet die Veranstaltung erstmals seit 2019 wieder statt. So lädt die Landfrauenvereinigung am Freitag, 3. Februar, zur Dreifaltigkeitskirchengemeinde in die Ravensburger Weststadt ein. Die Veranstaltung bietet Frauen aller Altersgruppen und Konfessionen die Möglichkeit, sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich bei Vorträgen inspirieren zu lassen.

Der Begegnungstag beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst und findet um 10 Uhr seine Fortsetzung im Gemeindesaal Dreifaltigkeit. Das Motto lautet „Zukunft? Hoffnung!“. „Ich mache mir nie Gedanken um die Zukunft. Sie kommt früh genug“, zitieren die beiden Veranstalterinnen Christina Längle aus Horgenzell und Marlies Rothenhäusler aus Taldorf im Vorfeld der Veranstaltung Albert Einstein. Doch: So sorglos wie Einstein es einst tat, könnte die Menschheit im Moment nicht denken. Die Corona-Pandemie ist immer noch nicht überstanden, täglich gehen Kriegsbilder aus der Ukraine um die Welt und die Energie- und Lebenshaltungskosten steigen.

Nicht wenige Menschen entwickelten Ängste und blickten mit großer Sorge in die Zukunft. Wie sieht diese aus, wenn in der Gegenwart eine Krise nach der anderen kommt? Wie wird es weitergehen? Die Frage nach der Zukunft sei auch immer mit der Hoffnung auf etwas anderes verbunden. Zu Gast ist Ansgar Krimmer, Dekanatsreferent aus Weingarten. Ihm gehe es darum herauszufinden, wie die beiden Begriffe Zukunft und Hoffnung das Leben der Menschen gestalten.

Zum Nachmittagsthema um 14 Uhr mit dem Titel „Geheimnis der Seele“ ist Jürgen Wagner zu Gast. Der Referent schreibt: „Tauchen Sie ein in die verborgene, geheimnisvolle, mystische Welt der Seele. In welcher Wechselbeziehung stehen Seele und Körper? Worauf kommt es im Leben letztlich an? Was ist das Geheimnis der Seele?“.

Den Teilnehmerinnen ist es auch möglich, nur vormittags oder nachmittags vorbeizukommen. Das Ende der Veranstaltung ist für 16 Uhr geplant.