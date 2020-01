Beförderungen, Ehrungen – und viel Lob

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Diepoldshofen hat Tobias Mösle, Kommandant der Abteilung Diepoldshofen der Leutkircher Feuerwehr, in seiner Ansprache eine durchwegs positive Bilanz für 2019 gezogen. Auch wenn das vergangene Jahr mit lediglich drei Einsätzen nicht besonders spektakulär erscheine, seien die sonstigen Aktivitäten des Jahres so umfangreich, dass kaum Zeit zum Durchatmen gewesen sei.

Laut Pressemitteilung zollte er seiner Mannschaft größten Respekt für das tolle Miteinander. Dieses, so Mösle weiter, habe seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 die Abteilung Diepoldshofen stark vorangebracht. Ortsvorsteher Josef Mahler brachte in seinem Grußwort die Leistungen seiner Abteilungsfeuerwehr im Vorjahr auf den Punkt: „Feuerwehr ist kein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung.“

Durch den Führungswechsel und die Verabschiedung von sechs Kameraden bei der vorherigen Hauptversammlung sei eine gewisse Umstrukturierung der Wehr vonnöten gewesen, heißt es im Versammlungsbericht weiter. In vielen Besprechungen sind Aufgaben neu verteilt sowie verblasste Kontakte zu Nachbarwehren und den Johannitern wieder aufgefrischt worden. Durch massive Werbung konnten fünf Zugänge rekrutiert werden, weitere Zugänge stünden für das neue Jahr an.

Auch einigen Jugendlichen aus dem Ort, die ebenfalls am Thema Feuerwehr interessiert sind, konnte geholfen werden. Da Diepoldshofen nicht über eine eigene Feuerwehr-Jugendgruppe verfüge, wurde eine neue Kooperation mit der Jugendfeuerwehr der Abteilung Reichenhofen aufgebaut. Die erklärte sich bereit, die Jugendlichen aufzunehmen. Sie werden nun regelmäßig von den Kameraden aus Diepoldshofen zu den Proben chauffiert. Sehr gut sei auch die Beteiligung der aktiven Kameraden an den Proben und Veranstaltungen rund um das Feuerwehrwesen im gesamten Landkreis gewesen.

Bei der Hauptprobe im Herbst in einer benachbarten Großbäckerei nahmen, neben der Abteilung Diepoldshofen, auch die Abteilungen Reichenhofen und eine Delegation mit der Drehleiter aus Leutkirch teil. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Übung sei so realistisch vorbereitet und durchgeführt worden, dass etliche Anwohner tatsächlich von einem Ernstfall ausgingen.

Das Highlight an Motivation sei allerdings die Beteiligung der Mannschaft bei der Ersatzbeschaffung der schon längst überfälligen neuen Tore für die Fahrzeughalle des Gerätehauses gewesen. In Eigenregie wurden Angebote eingeholt und Preise verglichen, nach erteilter Genehmigung die Bestellung aufgegeben. Und als sich die Lieferung der Tore für Mitte Dezember ankündigte, wurden in einigen Arbeitseinsätzen alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um den schnellen und reibungslosen Einbau der neuen Tore zu gewährleisten.

Lob und Anerkennung an die Mannschaft gab es auch von Stadtbrandmeister Michael Klotz. Laut Pressebericht nahm er auch die Beförderungen und Ehrungen vor. So wurden Christoph Mahle in den Rang des Feuerwehrmannes erhoben. Der stellvertretende Abteilungskommandant Simon Schindler erhielt die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann.Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst wurde an Paul Frankenhauser, Andreas Heine, Andreas Heinrich und Manfred Engler verliehen. Für 25 Jahre, und damit mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen, wurde Stefan Huber ausgezeichnet. Andreas Heinrich wurde eine weitere Auszeichnung zuteil: Ihm wurde das Ehrenzeichen in Silber der Stadt Leutkirch verliehen.