Beckenbauer und Becker werben für Ryder Cup 2018

Wiesbaden (dpa) - Die Hobby-Golfer Franz Beckenbauer und Boris Becker unterstützen die deutsche Bewerbung um den Ryder Cup 2018.

Sechs Tage vor der Kür der Club-Anlage aus noch drei verbliebenen Kandidaten für den deutschen Austragungsort, hat sich der Kreis der prominenten „Botschafter“ für eine der Image-Kampagnen der Ryder Cup Deutschland GmbH auf fünf erweitert.

Bisher hatten sich der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn, Box-Weltmeister Wladimir Klitschko und Handball-Bundestrainer Heiner Brand dazu bekannt. Das golfbegeisterte Quintett soll der deutschen Bewerbung bis zur internationalen Entscheidung 2011 ein „emotionales und prägnantes Gesicht“ verleihen. Golf ist für 2016 vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wieder in das olympische Programm aufgenommen worden.

„Der Ryder Cup schafft die einmalige Verbindung von Können und Einsatz in einem Individualsport mit dem Team-Spirit, durch den ein Sieg erst möglich wird. Das hat Bernhard Langer als Kapitän 2004 mit dem Sieger-Team Europa eindrucksvoll bewiesen und ich wünsche ihm und allen Beteiligten, dass die deutsche Bewerbung Erfolg hat“, teilte Beckenbauer in Wiesbaden mit. Becker vergleicht den Ryder Cup mit dem Davis Cup im Tennis: „In beiden Disziplinen kämpfen die Sportler einzeln gegeneinander, gleichzeitig sind sie Mitglieder einer Mannschaft, in der jeder jeden unterstützt.“

Am 8. Dezember wird von der Ryder Cup Deutschland GmbH mit Präsident Bernhard Langer in Frankfurt/Main bekanntgegeben, welche Anlage den Zuschlag als möglicher Ausrichter bekommt. Konkurrenten sind das A-Rosa-Resort in Brandenburg, der Golfclub München-Valley und der bayerische Wittelsbacher Ausgleichsfond (Rohrenfeld).

Der Sieger tritt gegen die Kandidaten aus Schweden, Frankreich, Portugal, Niederlande und Spanien an, die den traditionellen 42. Ryder Cup 2018 zwischen USA und Europa ebenfalls ausrichten wollen. Über den Gastgeber wird 2011 von der Ryder Cup Europe LLP in England entschieden. Abwechselnd findet das Turnier alle zwei Jahre in den USA oder einem europäischen Land statt. 2010 ist Wales an der Reihe.