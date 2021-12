Bebauungsplan Kapellenberg III nochmals geändert

Der Gemeinderat Amtzell hat bei seiner jüngsten Sitzung den Bebauungsplan Kapellenberg III nochmals an einigen Stellen geändert. Diese Änderungen wurden notwendig aufgrund der formalen Widmung des Kränzle-Platzes sowie aufgrund einiger Stellungnahmen im Anhörungsverfahren von verschiedenen Behörden.

Das Juli-Hochwasser an der Ahr zeitigt auch in Amtzell eine höhere Achtsamkeit bezüglich möglicher Hochwasserlagen. Die Änderungen im Bebauungsplan Kapellenberg III machen dies deutlich, sie betreffen nämlich vor allem den Hochwasserschutz. Danach werden Flächen gesondert markiert, die als besonders hochwassergefährdet gelten und auf denen lediglich Zufahrten erlaubt sind. Außerdem dürfen Geländeveränderungen nur in Abstimmung mit der unteren Wasserrechts- beziehungsweise Baurechtsbehörde vorgenommen werden. Darüber hinaus wird die Fußbodenhöhe im Erdgeschoß der angrenzenden Häuser verbindlich festgeschrieben.

Außerdem wird mit der Widmung des Kränzle-Platzes auch die Wendemöglichkeit auf gut sieben Meter erweitert, so dass auch Müllfahrzeuge hier künftig einfacher umkehren können. Der geänderte Bebauungsplan wird nun nochmals für 14 Tage öffentlich ausgelegt.