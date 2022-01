Beavers-Neustart mit zahlreichen Rückkehrern

So wird in der Regionalliga 2022 gespielt: In der kommenden Football-Saison setzt sich die Regionalliga Südwest aus einer Gruppe Ost und einer Gruppe West zusammen. Gespielt wird je ein Hin- und Rückspiel gegen die Vereine aus der eigenen Gruppe sowie ein weiteres Spiel gegen jedes Team aus der anderen Gruppe.

Gruppe Ost: Reutlingen Eagles, Fellbach Warriors, Albershausen Crusaders, Biberach Beavers.

Gruppe West: Pforzheim Wilddogs, Freiburg Sacristans, Weinheim Longhorns, Holzgerlingen Twister.