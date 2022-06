Beachvolleyballturnier beim Marine-Verein Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Strahlende Gesichter gab es beim diesjährigen Beachvolleyballturnier des Marine-Vereins Wangen e.V. Sechs Teams zu je drei Spieler meldeten sich an, um am 25. Juni um den begehrten Pokal, eine taufrische, süße Ananas, zu kämpfen. In spannenden Matches wurde gegeneinander gespielt und zum Schluss gab es zur Belohnung für die ersten drei Mannschaften die Ananas. Diese wurde dann auch spontan auf der Terrasse bei herrlichstem Sonnenschein verzehrt.