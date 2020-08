Beachvolleyball-Feld und Boule-Bahn sind fertig

e (sz) - Der SV Wolpertswende hat nach rund anderthalb Jahren Arbeit den Beachvolleyballplatz und die Boule-Bahn am örtlichen Sportpark fertiggestellt. Das teilt der Verein mit.

Jede Menge Arbeitsstunden hätten die Mitglieder der Volleyballabteilung des SV Wolpertswende in das Projekt investiert. Neben der Setzung der L-Steine rund um das Spielfeld, der Bepflanzung einer Seitenlinie und das Auslegen eines Vlieses wurden insgesamt mehr als 500 Tonnen Sand durch zwanzig Lastwagen angeliefert und auf der Fläche verteilt. Zusätzlich seien am neuen Beachplatz Sitzbänke an den Seitenlinien, eine Wiese mit Boule-Bahn, die von der AH-Mannschaft des SVW gefertigt wurde sowie ein Gerätehaus entstanden. Der ehemalige Tennisplatz mit nun neuem Design sei nicht mehr wiederzuerkennen.

Finanziert wurde das 30 000 Euro teure Projekt zum einen durch die vom Verein entstandene Idee „Kauf dir einen Eimer Sand und werde Teil unseres Projekts“, bei dem mehr als 800 Sandeimer zum Preis von fünf Euro an Privatpersonen verkauft wurden und zusätzlich durch Sponsoren aus der Gemeinde Wolpertswende-Mochenwangen und den Nachbargemeinden. Zum anderen durch einen Förderantrag beim Württembergischen Landessportbund. Ebenso habe der Verein Unterstützung durch die Gemeinde Wolpertswende erhalten.

Kurz vor Beginn aller Corona-Schließungen sei Mitte März der komplette Platz fertiggestellt worden. Durch die Corona-Lockerungen könne der Beachplatz seit Mai von Vereinsseite unter Einschränkungen bespielt werden. Ein großes Einweihungsturnier soll es laut Verein im nächsten Jahr anlässlich des Wolpertswender Dorffestes geben.