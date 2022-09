Bea von Malchus liest in Engen

Karten gibt es in der Stadtbibliothek Engen. Vorverkauf 8 Euro, Abendkasse 10 Euro. Schüler, Studenten 6 Euro, mit Sozialpass 50 % ermäßigt. Reservierung in der Bibliothek, unter 07733 / 501839 oder über

Engen (sz) - Bea von Malchus ist am Donnerstag, 29. September, wieder zu Gast in Engen. Dieses Mal gibt sie eine Lesung aus ihrem Buch „Säwentitu“ um 20 Uhr in der Stadtbibliothek. Im Buch geht es um die 13-jährige Bea, die mit ihrer Familie von Freiburg nach Dortmund umzieht. Es gibt Ravioli aus der Dose, Tritop und Raumschiff Enterprise. Richard Nixon bombardiert Vietnam und ein Polizist schießt Andreas Baader in den Hintern. Sie muss auf ein Mädchenlyzeum, schreibt Briefe an ihren Skilehrer und ist abwechselnd in Mark Spitz und Mark Twain verknallt.

Bea von Malchus ist Schauspielerin und kommt aus Freiburg. Im vergangenen Herbst war sie bereits zum Festabend anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fördervereins der Stadtbibliothek in Engen zu Gast. Über ihre nun anstehende Lesung sagt sie: „Am Anfang des Abends mach ich, was ich will. Nach der Pause darf das Publikum bestimmen, was ich lese. Manchmal summe ich sehr schlecht Melodien von damals und wer sie errät, gewinnt eine Prilblume.“ Die Veranstaltung wird gefördert von Neustart Kultur, einer Initiative der Bundesregierung und des Deutschen Literaturfonds e.V.