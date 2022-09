BC Aalen: Ein gelungener Saisonauftakt

Aalen (an) - Nach der schwierigen Coronazeit der vergangenen zweieinhalb Jahre, hat der Billardclub Aalen für den Liga-Spielbetrieb der Saison 2022/223 wieder fünf Mannschaften gemeldet.

Zum Auftakt der neuen Saison konnte die 1. Mannschaft des BC Aalen in der Regionalliga-Süd am Doppel-Spieltag durch einen Sieg die ersten drei Punkte einfahren. Zunächst waren die Aalener zu Gast beim BC97 Herzogenaurach. Hier kamen sie nicht gut ins Spiel und lagen nach der ersten Halbzeit 1:2 hinten. Diesem Rückstand konnten sie auch in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegensetzen. Bis auf das Zehn-Ball-Match, in dem sich der Aalener Bernd Hauenstein gegen Antonio Benvenuto knapp mit 8:7 durchsetzen konnte, wurden alle anderen Matches verloren. Die Aalener unterlagen Herzogenaurach am Ende mit 1:5. Einen Tag später war der BC Aalen 1 dann zu Gast beim PBV Rottweil. Hier kamen die Aalener besser ins Spiel und lagen nach der ersten Halbzeit mit 2:1 vorne. Der Vorsprung wurde in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr abgegeben. Anastasios Kiriakidis, Bernd Hauenstein, Matthias Hardtke und Markus Hardtke sorgten jeweils mit ihren Satzgewinnen für den Sieg. Die Aalener bezwangen Rottweil am Ende mit 4:2 und holten sich damit die ersten drei Punkte.

In der Verbandsliga konnte der BC Aalen 2 im ersten Heimspiel die Gäste des BSC Göppingen bezwingen. Nach einem 2:2 zur Halbzeit, sorgten in der zweiten Hälfte Zlatko Rosin, Jürgen Baumgärtner, Horst Hardtke und Andreas Augustin jeweils mit ihrem Satzgewinn für den 6:2-Endstand und die wichtigen drei Punkte. In der Kreisliga A1 bezwang der BC Aalen 4 im Derby Spiel auswärts den PBC Aalen 2. Nach einem teilweise umkämpften 4:0 zur Halbzeit, in der Haci Eymir, Mustafa Özyürük, Timur Susuz und Taner Susuz jeweils ihre Sätze gewinnen konnten, machten sie in der zweiten Hälfte mit drei weiteren Satzgewinnen den 7:1-Sieg perfekt. In der Kreisliga A2 kam es zum internen Derby zwischen dem BC Aalen 5 und dem BC Aalen 3. Die dritte Mannschaft spielte in der ersten Hälfte mit Jens Clemens, Stephan Mahler, Christian Iliadis und Vitheya Thorn stark auf und führte verdient 4:0. Dem konnte sich auch in der zweiten Hälfte die fünfte Mannschaft mit Kevin Adamczyk, Marvin Schiele, Tobias Zeller, Juliane Breunig und Furkan Özkan nicht wirklich entgegenstemmen und musste sich am Ende mit 1:7 geschlagen geben.