Baywa schluckt weiteren Apfel-Erzeuger in Neuseeland

München (dpa/lby) - Der Agrarhandelsriese Baywa hat sich den neuseeländischen Apfel-Erzeuger Apollo einverleibt und sein Obstgeschäft damit weiter gestärkt. Der Kaufpreis für Apollo, der auf die gefragte Apfelsorte „Braeburn“ spezialisiert ist, liege bei rund 23 Millionen Euro, teilte die Baywa-Tochter Turners & Growers am Mittwoch in München mit. Turners & Growers gehört seit rund zwei Jahren zur Baywa und ist ein bedeutender Anbieter von Kernobst. Durch die Übernahme von Apollo steigt der Anteil der Baywa-Beteiligungen am neuseeländischen Apfel-Export auf 35 Prozent.

Die Baywa hat sich in den vergangenen Jahren durch eine Reihe von Übernahmen stark vergrößert. 2013 profitierte der Münchner Konzern von dem internationalem Wachstum und steigerte den Umsatz um gut die Hälfte auf den Rekordwert von rund 16 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern legte um 37 Prozent auf 168 Millionen Euro zu.

