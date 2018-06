Bayern nach 5:1 gegen Lautern im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund

München (dpa) - Der FC Bayern München hat das Traumfinale im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund perfekt gemacht. Der 16-malige Cupsieger gewann am Mittwoch gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern souverän mit 5:1 (2:0) und zog zum insgesamt 20. Mal ins Endspiel ein. Bastian Schweinsteiger (23. Minute), Toni Kroos (32.), Thomas Müller (50./Foulelfmeter), Mario Mandzukic (78.) und Mario Götze (90.+1) erzielten vor 71 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena die Treffer für die Bayern. Simon Zoller traf per Kopf zum Gegentor für die couragiert auftretenden Pfälzer (60.). Das Pokal-Finale ist am 17. Mai in Berlin.