Bayern-Fehlstart in der Bundesliga

Der FC Bayern bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne Sieg. Die Münchner kamen im ersten Heimspiel nicht über ein 1:1 gegen Werder Bremen hinaus. Mesut Özil brachte Werder in Führung, Mario Gomez gelang in der zweiten Hälfte der Ausgleich. An die Tabellenspitze stürmte der Hamburger SV durch ein 4:1 gegen Borussia Dortmund. Außerdem spielten: Frankfurt - Nürnberg 1:1, Leverkusen - Hoffenheim 1:0, Stuttgart - Freiburg 4:2 und Hannover - Mainz 1:1. Am Abend gibt es noch die Partie Köln gegen Wolfsburg.