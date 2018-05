Bayerisches Rotes Kreuz ehrt die Topspender Schwabens

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes hat in Augsburg die „Blutspender-Elite aus Schwaben“ geehrt, wie das BRK in einer Pressemitteilung schreibt. Viermal jubelte der Saal im Augsburger Kongress am Park lautstark – für Helmut Rösch aus dem Kreisverband Nordschwaben/Donau-Ries, Karl-Heinz Ernhofer aus dem KV Oberallgäu, Josef Wiedemann aus dem KV Ostallgäu und Kurt Kunz aus dem KV Unterallgäu. Für ihre jeweils geleisteten 175 Blutspenden kürte der Blutspendedienst des BRK (BSD) dieses Quartett zu den „Topspendern Schwabens 2018“. Insgesamt gehörten in Augsburg 632 geladene Gäste aus den Kreisverbänden Aichach-Friedberg, Augsburg-Land, Augsburg-Stadt, Dillingen, Nordschwaben (Donau-Ries), Günzburg, Lindau, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu und Unterallgäu zur Blutspender-Elite Schwabens. Sie alle zusammen haben in ihrer bisherigen Blutspender-Laufbahn 59 050 Blutspenden geleistet. Einzeln kommt jeder auf 75, 100, 125, 150 oder eben 175. Der Kreisverband Lindau zeichnete sich mit 43 Spendern und einer Gesamtzahl von 3750 Blutspenden aus. Unser Foto zeigt alle anwesenden Geehrten mit den beiden Blutspendebotschaftern Gela Allmann und Felix Brunner sowie den Funktionären des Blutspendedienstes des BRK und des BRK-Kreisverbandes. Foto: BSD