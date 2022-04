Neue Coronaregeln im Südwesten – Das gilt ab Montag in Schulen und Kitas

Die letzte Woche vor den Osterferien bringt für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg etliche Neuerungen, ebenso wie für Kita-Kinder. Mit dem Auslaufen der Corona-Verordnung der Landesregierung muss auch die vom Kultusministerium an Schulen und Kitas angepasste Regelung geändert werden.

Noch am heutigen Freitag sollen die neuen Corona-Verordnungen notverkündet werden. In einem Schreiben informierte das Kultusministerium bereits vorab die Einrichtungen darüber, was ab Montag gelten soll. Und so geht es mit der Maskenpflicht, dem Testen und dem Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse nach dem Wochenende weiter.

Was passiert mit der Maskenpflicht?

Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es offiziell keine Maskenpflicht mehr. In einer Mitteilung, die den Schulen vorab zugegangen ist, heißt es jedoch: „Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen.“

Gleiches gilt für die Kindergärten und Kindertagesstätten. Auch in diesen Einrichtungen fällt ab Montag die Maskenpflicht weg. Das ist in der ebenfalls notverkündeten Corona-Verordnung Kita geregelt.

Wird es in der Schule weiter eine Testpflicht geben?

Von der Testpflicht im Unterricht rückt das Kultusministerium erstmal nicht ab. Schülerinnen und Schüler sollen weiterhin zweimal pro Woche und die Beschäftigten an jedem Präsenztag getestet werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind quarantänebefreite Personen, denen zwei freiwillige Tests pro Woche angeboten werden. Das betrifft Personen mit einem vollständigen Impfschutz oder mit einem Genesenennachweis, der nicht älter als sechs Monate ist. Die Regelung gilt bis zu den Osterferien. Wie es danach weitergeht, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Aktuell ist nach den Osterferien keine Testpflicht mehr für Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

Gleiches gilt für Kinder in Kindertageseinrichtungen. Auch hier bleibt die Testpflicht noch bis zum 13. April bestehen. Die Kinder in den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen sind weiterhin zweimal pro Woche und die Beschäftigten an jedem Präsenztag zu testen. Weiterhin von der Testpflicht ausgenommen sind auch hier, wie in der Schule, quarantänebefreite Personen.

Was ist mit den Hygienevorgaben, Lüften und dem Abstand?

Es wird empfohlen, die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften weiterhin konsequent zu beachten. Soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen, soll nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Änderungen gibt es vor allem beim Musikunterricht: Die bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend.

Was passiert, wenn es einen Coronafall in der Klasse gibt?

Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl die fünftägige „Kohortenpflicht“, als auch die Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht entfallen. Das heißt, der Unterricht kann ganz normal fortgeführt werden und Kontaktpersonen müssen sich nicht absondern. Auch der Klassenverband ist davon nicht betroffen.

Für wen gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot?

Das Zutritts- und Teilnahmeverbot ist künftig auf Personen begrenzt, die der Testpflicht nicht nachkommen. Selbstverständlich haben auch all jene weiterhin keinen Zutritt zur Schule, die sich nach einer Infektion isolieren müssen.

Gibt es weiter die Möglichkeit, sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen?

Schülerinnen und Schüler, die durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft machen, dass sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person im Falle einer Covid-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf rechnen müssen, können auch weiterhin auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden. Bereits bewilligte Befreiungen von der Präsenzpflicht bleiben gültig und müssen nicht widerrufen werden.

Was gilt für die Abschlussprüfungen?

Die diesjährigen Abschlussprüfungen nach Ostern können ohne Einschränkungen stattfinden - vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen. Das bedeutet, dass auch die räumliche Trennung von immunisierten bzw. getesteten und ungetesteten Schülerinnen und Schülern nicht mehr erforderlich sein wird.

Was gilt für die Lehrerinnen und Lehrer mit Gefährdungspotential?

Die Regelungen zur Befreiung von vulnerablen Lehrkräften vom Präsenzunterricht sowie zum Einsatz schwangerer Lehrerinnen und Lehramtsanwärterinnen sind von den Änderungen der Coronaregelungen nicht betroffen. Die bislang geltenden Vorgaben gelten dementsprechend auch weiterhin.

Gibt es weiter Einschränkungen bei Veranstaltungen in der Schule?

Die Corona-Verordnung sieht ab dem 3. April 2022 - also ab diesem Sonntag - bei Veranstaltungen keine Einschränkungen mehr vor. Dementsprechend ist bei Schulveranstaltungen nur noch zu beachten, dass in der Schule bzw. auf dem Schulgelände ein Zutrittsverbot für nicht quarantänebefreite Personen gilt, die keinen negativen Testnachweis vorlegen.

Wird es weiterhin die Möglichkeit für Fernunterricht geben?

Die kurze Antwort: Nein. Die Möglichkeit, flexibel auf Fernunterricht und Hybridunterricht umzustellen, wenn der Präsenzunterricht aus schulorganisatorischen Gründen nicht sichergestellt werden kann, kann nicht mehr in der Corona-Verordnung Schule geregelt werden, weil durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes die erforderliche Ermächtigung für eine solche Regelung entfallen ist.

Das Kultusministerium bittet mit Blick auf die nach wie vor hohen Personalausfälle an den Schulen darum, bis zu den Osterferien wie bisher auch weiterhin die Zustimmung der Schulaufsicht zu einer solchen Maßnahme einzuholen. Gegebenenfalls soll auch eine Notbetreuung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden.