BaWü-Check: Baden-Württemberg macht sich Sorgen um fehlende Wohnungen und Krankenhäuser

Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Das wollten die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, genauer wissen und arbeiteten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammen. Das IfD befragt einmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten.

Das wird durch eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage, die im August 2022 durchgeführt wurde und sich auf 1.018 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der baden-württembergischen Bevölkerung ab 18 Jahre stützt, bestätigt. Aktuell sehen nur 21 Prozent der Baden-Württemberger den kommenden 12 Monaten mit Hoffnungen entgegen, so wenig wie bei keiner Allensbacher Umfrage zuvor.

Der Anteil derer, die sorgenvoll in die Zukunft schauen, wächst hingegen kontinuierlich an: Blickten Anfang dieses Jahres nur 19 Prozent mit ausgeprägten Befürchtungen auf die nächsten Monate, so sind es mittlerweile doppelt so viele. Weitere 29 Prozent verfolgen die Entwicklung der nächsten Monate mit Skepsis. Die Bürger sind seit Beginn der Corona-Pandemie mit Krisen konfrontiert, wie sie große Teile der Bevölkerung noch nicht erlebt hat. Der Eindruck, dass sich immer neue Krisen einstellen, ohne dass sich andere lösen, sorgt für dieses Stimmungstief.

Mehrheit hält neue Schulden für unumgänglich

Der Sparkurs der Regierung spaltet die Menschen in Baden-Württemberg. Wenngleich die Bevölkerung um die Sparzwänge der Landesregierung weiß, unterstützt nur knapp jeder Dritte einen strikten Sparkurs. Rund jeder Fünfte meint hingegen, dass der Staat genug spart, 16 Prozent halten die derzeitigen Sparmaßnahmen des Landes sogar für übertrieben. Dass gut jeder Dritte bei dieser Frage erneut kein Urteil abgeben kann, zeigt, dass Diskussionen um das Thema Landesfinanzen einen großen Teil der Bevölkerung nicht erreichen.

Erwartungsgemäß äußern sich Personen, die die finanzielle Situation von Baden-Württemberg insgesamt negativer bewerten, auch kritischer zu den Sparmaßnahmen des Landes: Von ihnen sind immerhin 44 Prozent überzeugt, dass die Landesregierung deutlich konsequenter sparen müsste. Einen Haushalt ohne neue Schulden hält ohnehin nur eine Minderheit in der derzeitigen Lage für realistisch. Gerade einmal 27 Prozent sind der Meinung, dass die Regierung trotz der aktuellen Krisen für die Jahre 2023/2024 einen Haushalt ohne neue Schulden beschließen sollte. Die Mehrheit hält neue Schulden hingegen für unumgänglich.

Neue Behörden-Stellen werden kritisch gesehen

Während Bürgerinnen und Bürger beim Sparen geteilter Meinung sind, zeichnet sich bei den Ausgaben der Landesregierung ein einheitlicheres Bild. Die Mehrheit der Bevölkerung zeigt nur wenig Verständnis dafür, dass die verschiedenen Ministerien bei den Beratungen zum neuen Haushalt einen Bedarf von insgesamt fast 9000 zusätzlichen Stellen in ihren Ministerien angemeldet haben: 47 Prozent halten dies für reichlich überzogen, nur 33 Prozent äußern Verständnis und halten die Forderungen für angemessen.

Vor allem die mittlere und ältere Generation zeigt nur wenig Verständnis für den deutlichen Stellenausbau in den Ministerien: 52 Prozent der 45- bis 59-Jährigen und 58 Prozent der über 60-Jährigen üben Kritik an den Forderungen der Ministerien nach mehreren tausend neuen Stellen in ihren Häusern. Von den unter-30-Jährigen nimmt hingegen nur die Minderheit Anstoß an den tausenden neuen Stellen, die die Ressortchefs in ihren Häusern schaffen wollen.

Pflege und Wohnraum verdrängen Corona

Mit dem Sommer haben sich auch die Prioritäten bei den Menschen im Land geändert. Während die Bevölkerung von der Bundespolitik derzeit erwartet, dass sie die Sicherheit der Energieversorgung im Winter zu bezahlbaren Preisen sicherstellt, wünschen sich die Baden-Württemberger von der Landespolitik vor allem, dass sie für ausreichend bezahlbaren Wohnraum und genügend Pflegekräfte sorgt: 63 Prozent der hiesigen Bevölkerung erwarten vom Land, dass es für ausreichend Pflegekräfte, 65 Prozent, dass es für ausreichend bezahlbaren Wohnraum sorgt.

Daneben prägen vor allem die Themen Klimaschutz und innere Sicherheit die politische Agenda der Bevölkerung: Jeder Zweite rechnet die Förderung von Umwelt- und Klimaschutz zu den wichtigsten politischen Aufgaben der Landespolitik, 41 Prozent den Ausbau von Windkraftanlagen und Stromtrassen, nahezu ebenso viele die Bekämpfung der Kriminalität im Land.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie rückt hingegen in den Hintergrund: Aktuell sehen nur noch 37 Prozent darin ein besonders wichtiges Ziel der Landesregierung – vor gut einem Jahr meinten dies noch 58 Prozent.

Energiesparpläne werden unterstützt

Hand in Hand mit der Sorge um eine gesicherte Energieversorgung geht die Frage, ob die Pläne zum Energiesparen - also die Maßnahmen der eigenen Stadt oder von Gemeinden - von der Bevölkerung unterstützt werden. Dies tut das Gros der Befragten und das liegt vor allem an zwei Gründen: Zum einen ist sich die Bevölkerung bewusst, dass es sich angesichts der drohenden Engpässe bei der Energieversorgung im Herbst und Winter gar nicht vermeiden lässt, dass auch Städte und Kommunen ihren Energiebedarf drosseln. Zum anderen fällt es offensichtlich leichter, Vorschläge zu unterstützen, von denen man persönlich nur wenig betroffen sind. Entsprechend werden vor allem jene Vorschläge unterstützt, bei denen an Beleuchtung oder Heizung im öffentlichen Raum gespart wird: So halten es 75 Prozent der Bevölkerung für einen guten Vorschlag, nachts auf das Beleuchten öffentlicher Gebäude zu verzichten.

Nur wenig Unterstützung finden hingegen die Vorschläge, Schwimmbäder oder Saunen vorübergehend zu schließen oder aber Volksfeste und Weihnachtsmärkte abzusagen. Hier ist die persönliche Betroffenheit weit stärker.

Krankenhaus-Schließungen sorgen für Unmut

Untersuchungen des Allensbacher Instituts haben in der Vergangenheit häufig zeigen können, wie wichtig es der Bevölkerung ist, dass Gesundheits- und Krankenhausdienstleistungen in erreichbarer Nähe zur Verfügung stehen. Entsprechend kritisch werden Diskussionen über die Zusammenlegung und Schließung von Krankenhäusern bewertet, auch wenn dies aus Kostengründen notwendig erscheint.

Fast jeder zweite Baden-Württemberger hat damit in der eigenen Region bereits Erfahrungen gesammelt: 26 Prozent berichten davon, dass es in der eigenen Region bereits zu Schließungen von Krankenhäusern gekommen ist, weitere 20 Prozent, dass es Überlegungen dieser Art gibt. Besonders häufig machen die Bewohner des ländlichen Raums Erfahrungen mit der Zusammenlegung bzw. Schließung von Krankenhäusern in der eigenen Region: 39 Prozent der Bewohner ländlicher Regionen in Baden-Württemberg haben bereits selbst erlebt, dass ein Krankenhaus in der Umgebung geschlossen wurde, 29 Prozent geben zu Protokoll, dass es bei ihnen vor Ort solche Überlegungen gibt.