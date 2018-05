Bauwagen wurde aufgebrochen

In einem Waldstück in der Verlängerung des Sontheimerweges in Weingarten ist ein Bauwagen aufgebrochen worden. Laut Polizei ist das zwischen Sonntag, 13. Mai, und Pfingstsamstag, 19. Mai, wurde ein Bauwagen aufgebrochen, passiert. Aus dem Bauwagen wurden eine Kettensäge, eine Machete, verschiedene Holzbögen und ein Köcher mit rund 50 Holzpfeilen sowie mehrere Tiere aus Kunststoff (dienen zum Beschießen mit Pfeil und Bogen) gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Diebstahlschaden auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.