Baut der Kreis das Ärztehaus am Ende doch selbst?

Das Fragezeichen hinter dem geplanten Ärztehaus am Wangener Krankenhaus wird größer und größer. Noch immer gibt es nicht genügend Mieter, der Investor schweigt weiter, und die Zeit, in der eine Entscheidung über das Bauprojekt fallen muss, läuft so langsam aus. Und plötzlich steht sogar die Option im Raum, dass der Landkreis selbst die Sache in die Hand nehmen könnte.

„Es ist ruhig geworden.“ Mit diesem Satz spielt Franz Baur zwar nur allgemein auf die gegenwärtige Situation hinsichtlich des geplanten Ärztehauses an, es ist aber auch ein Hinweis auf die Auskunftsfreudigkeit des Investors, das Saulgauer Bauunternehmen Reisch. Denn, so der Geschäftsführer des Eigenbetriebs IKP des Landkreises weiter: „Es ist nachwievor schwer, geeignete Mieter zu finden. Die notwendige Anzahl ist noch nicht vorhanden.“

Ob diese Anzahl in den kommenden Wochen erreicht wird, erscheint aktuell mehr denn je fraglich. Noch sind zwischen Reisch und Landkreis keine Verträge unterzeichnet, es gibt lediglich den Beschluss des Kreistags über ein mögliches Erbbaurecht auf dem Grundstück an der Nordseite des Wangener Krankenhauses. „Reisch kann noch aussteigen“, sagt Franz Baur. „Es gibt dafür zwar keine Frist, aber bis Juni sollten wir schon Bescheid wissen.“

Der Auslöser für das Projekt Ärztehaus waren einst Pläne für einen Anbau am Krankenhaus, in den die derzeit im Personalwohngebäude untergebrachte, onkologische Praxis einziehen sollte. Daraufhin soll von einigen örtlichen Medizinern der Vorschlag gekommen sein, dort doch gleich ein ganzes Haus für mehrere Ärzte hinzustellen. Der Landkreis sprach daraufhin die Firma Reisch an, die das selbe Projekt bereits in Ravensburg verwirklicht hatte. Die anfängliche Euphorie unter manchen Ärzten ist jedoch mittlerweile wohl der Ernüchterung gewichen, denn einige Interessenten sprangen in den darauffolgenden Monaten wieder ab.

Warum ein Ärztehaus in Ravensburg anscheinend leichter zu bauen ist als in Wangen, erklärt sich Franz Baur so: „Die Investitionskosten sind gleich, aber das Mietpreisniveau in Ravensburg ist höher, und dieses Niveau sind manche Ärzte in Wangen wohl nicht gewohnt“, sagt der IKP-Geschäftsführer. Außerdem würden die Ansprüche einiger Mediziner hinsichtlich der Praxisausstattung und dem, was sie bereit seien, dafür zu zahlen, teilweise weit auseinanderklaffen. Und, so Baur: „Insgesamt ist es einfacher, in Ravensburg ein Ärztehaus zu füllen, weil das dortige Elisabethen-Krankenhaus größer ist, mehr Fachrichtungen hat, weil es in der Folge auch mehr Fachärzte gibt, und weil insgesamt einfach mehr Patienten da sind.“

Andere Standorte vielleicht attraktiver

Einen weiteren Grund für die Probleme bei der Auslastung des Ärztehauses deutet Baur nur an: „Andere Standorte in Wangen sind für die Ärzte vielleicht attraktiver.“ Gemeint sind das Gesundheitszentrum im Haid und das Adler-Quartier beim Bahnhof, die im Kampf um die hiesige Ärzteschaft in harter Konkurrenz zum geplanten Ärztehaus am Krankenhaus stehen. Im Wiedemann-Bau, der aktuell saniert wird, werden beispielsweise – Stand jetzt – Gynäkologen und eine Gemeinschaftspraxis von Allgemeinmedizinern einziehen. Ärzte, die Reisch generell fehlen.

So wird es immer wahrscheinlicher, dass der Investor aus Bad Saulgau sein Projekt Ärztehaus aufgibt. Es wäre keine gute Nachricht etwa für die Hospizgruppe oder die Mediziner, die ihre Verträge bereits unterzeichnet haben und auf einen, nach den ganzen Verzögerungen nun eh nicht mehr realistischen Einzug bis Ende 2014 hoffen. „Den größten Druck haben die Mieter“, sagt Franz Baur, gibt aber auch zu: „Natürlich haben wir als OSK-Gesellschafter ebenfalls ein inhaltliches Interesse an dem Projekt, das die Vernetzung der ambulanten und stationären Versorgung am Krankenhaus verbessern würde.“

Was also tun, wenn Reisch hinwirft? „Eine denkbare Option ist, dass der Landkreis Investor und Bauherr wird“, sagt der IKP-Geschäftsführer. „Aber das ist eine politische Entscheidung, und sie wäre wegen der zu erwartenden Leerstände mit einem gewissen Risiko verbunden.“ Auf der anderen Seite sei der Kreis nicht wie Reisch auf eine „entsprechende Rendite“ aus, sondern habe lediglich den Anspruch, dass der „Aufwand refinanziert“ werde. Und, so Franz Baur: „Wenn der politische Wille da ist, könnte der Landkreis die Investition stemmen.“

Noch im Juni soll sich Reisch erklären, dann wird laut Baur in der IKP-Ausschusssitzung am 9. Juli über den Sachstand berichtet und: „Dann werden wir auch Position beziehen müssen.“ Ob mit dieser Position nur das große Fragezeichen hinter dem Wangener Ärztehaus verschwindet oder sich gleich das gesamte Projekt in Luft auflöst, wird sich zeigen.