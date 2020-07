Bauprojekt „Forum VS“ als Rössle-Ersatz gerät ins Stocken

Das Bauvorhaben „Forum VS“, welches das leer stehende Einkaufscenter s’ Rössle ersetzen soll, ist durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten. Noch immer ist das umfangreiche Vertragswerk zwischen der Stadt Villingen-Schwenningen und dem Investor HBB nicht unterschrieben. Gefährdet sei das Projekt durch die Krise allerdings nicht, heißt es.

Es ist über Monate hinweg ruhig gewesen um das geplante Bauprojekt „Forum VS“. Harald Ortner, Geschäftsführer der Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungs-Gesellschaft (HBB), blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf die vergangenen Monate zurück und wagt einen vorsichtigen Blick in die Zukunft.

„Die Welt war eine andere, viele haben im Homeoffice gearbeitet und das eine oder andere ging auch nicht so schnell voran“, begründet er, weshalb in Sachen „Forum VS“ zumindest nach außen hin Stillstand herrscht. Die Prioritäten, so stellt Ortner klar, seien andere gewesen. „Wir haben mittlerweile 13 Center, die wir verwalten. Es war wichtig, im Bestand das umzusetzen, was erforderlich war. Wir mussten Gefahren und Schäden abwehren und zum Teil auch unseren bestehenden Mietern in dieser schwierigen Zeit helfen.“ Aus diesem Grund habe HBB die neuen Projekte zur Seite geschoben.

In Gefahr sei die Umsetzung des „Forum VS“ allerdings nicht. „Wir haben durch Corona etwas Zeit verloren, aber es geht jetzt wieder los“, erklärt Ortner. Kürzlich habe ein „Spitzengespräch“ mit der Stadt Villingen-Schwenningen stattgefunden. „Da haben wir einen schönen Konsens zur Umsetzung erreicht“, so Ortner. Unterschrieben seien die Verträge allerdings noch nicht. Momentan, so Ortner, arbeite die Stadtverwaltung an den Inhalten.

Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, bestätigt das „konstruktive Treffen“ Ende Juni zwischen den beiden Partnern. „Die Verträge wandern immer wieder hin und her, um an den Details zu arbeiten. Aktuell geht es um die Erschließungsmaßnahmen.“ Nun beabsichtige man, dass über den Sommer alle Inhalte des Treffens in die Verträge eingepflegt werden, gibt Brunner einen Ausblick.

Der HBB-Chef ist überzeugt, dass es „demnächst“ Fortschritte zu vermelden gibt. „Wenn dieser Konsens so auch umgesetzt wird, dann kommen wir bald voran.“ Allerdings, so erläutert Ortner, sei die Verzögerung vonseiten HBB durchaus auch gewollt gewesen. „In diesem Jahr sind kaum Expansionsentscheidungen von Händlern zu erwarten, deshalb haben wir gezielt ausgebremst und warten, bis die Händler wieder in der Lage sind zu investieren.“

Die Corona-Krise könnte auf das gesamte Projekt Einfluss nehmen, wie der Geschäftsführer des Investors erläutert. „Corona macht die Welt anders. Wir werden deshalb versuchen, diese Entwicklung in das Projekt einzuarbeiten.“