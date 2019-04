Baumgräber sollen Angebot ergänzen

Durchhausen (sz) - Die Gemeinde Durchhausen will ihren Friedhof an die neuen Bedürfnisse der Zeit anpassen. Künftig soll es auch Baumgräber geben, wie sie es bereits in anderen Gemeinden, unter anderem in Trossingen, gibt. Der Gemeinderat hat deshalb den Friedehofsberater Joachim Ebinger mit der Entwicklung eines Konzepts beauftragt.

Durchhausens Bürgermeister Simon Axt erinnerte in der Gemeinderatssitzung daran, dass das Thema bereits bei der letztjährigen Dorfbegehung zur Debatte gestanden habe: „Eine Überlegung war hierbei, die bisherigen Grabarten durch Baumgräber zu ergänzen.“

Friedhofsplaner Ebinger präsentierte dem Rat ein Angebot, wie er ein Konzept für den Durchhausener Friedhof und dessen künftige Ausrichtung erstellen könnte. So möchte er die Gräberstatistiken auswerten, die Berechnung des Grabstellenbedarfs in Abhängigkeit zur Grabart sowie Anteil der Erd- und Feuerbestattungen und Abschätzung der weiteren Entwicklung vornehmen. Außerdem möchte er mit einem Friedhofsentwicklungsplan für optimierte Reihenrasengräber sowie Baum- und Partnergräbern für Urnenbestattungen den Weg bereiten. Auch die Friedhofssatzung würde er aktualisieren.

„Das Gesamthonorar für die aufgeführten Leistungen beläuft sich auf 6000 Euro zuzüglich fünf Prozent Nebenkostenpauschale und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer“, so die Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zu. Und so kann sich der Fachmann, der auch für die Stadt Trossingen in Sachen Friedhofserweiterung tätig ist, sich nun an die Arbeit machen. Sobald er sein Konzept erstellt hat, wird er es dem Durchhausener Gemeinderat vorstellen.