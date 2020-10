Baum symbolisiert das Zusammenwachsen Deutschlands

Balgheim (pm) - Zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit soll die Pflanzung eines Obstbaums im Kreis Tuttlingen das Zusammenwachsen durch die Pflanzung eines Obstbaums symbolisiert werden, der mit starken Wurzeln in die Zukunft geht.

Der Baum wurde vom CDU-Kreisverband gestiftet und durch Minister Guido Wolf MdL, der CDU-Kreisvorsitzenden Maria-Lena Weiss sowie CDU- Kreisgeschäftsführer Ulrich Braun im Beisein von Balgheims Bürgermeister Nathanael Schwarz und Bauhofleiter Erich Bühler gepflanzt. Die Gemeinde freut sich über den „Zuwachs“ am Barfußpfad.

Auch der Standort wurde nicht zufällig gewählt. In unmittelbarer Nähe zum Barfußpfad in Balgheim verläuft die europäische Wasserscheide. Diese teilt den Wasserfluss zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. An dieser natürlichen Durchschneidung wächst zukünftig der neugepflanzte Obstbaum, der sich somit symbolisch über Grenzen hinwegsetzt und mit seinen Wurzeln beide Seiten verbindet. Das Bild der Einigung und des Zusammenwachsens von Deutschland wird hierdurch unterstrichen.

Der Obstbaum bietet an seinem Standort vielen Insekten einen Lebensraum und ergänzt die vorhandenen Bäume und Bienenwiesen in nächster Nähe. Der Baum gibt mit den Früchten allen Bürgerinnen und Bürgern etwas von diesem Gemeinschaftsgefühl ab.