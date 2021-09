Baugebiet Treppach-West: Es geht los

Wasseralfingens Teilort Treppach wächst. Im neuen Baugebiet Treppach-West ist die Erschließung von rund 30 neuen Bauplätzen gestartet worden. Diese sind stark nachgefragt. Für den Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle und Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam war deshalb der Spatenstich für das 2,2 Hektar große Baugebiet ein Tag der Freude. Hatam hofft, dass bei der Vergabe auch Treppacher Bauherren berücksichtigt werden können. Wer einen Bauplatz unter den Bewerbern zugesprochen bekommt, entscheidet das Punktesystem, das der Gemeinderat der Stadt Aalen bereits vor Jahren als Messlatte festgelegt hatte. Die Pläne für Treppach-West reichen rund 30 Jahre zurück. Vor allem habe man beim Grunderwerb „einige Runden drehen müssen“, betonte Steidle. Das Baugebiet am Ortseingang von Dewangen her kommend nannte er einen „Premiumplatz in sehr guter und attraktiver Lage“. In etwa einem Jahr, so Hatam, sollen die Häuslebauer bereits mit der Bebauung loslegen können. Sehr wichtig ist für Steidle, dass das Neubaugebiet mit dem gewachsenen Ort vernetzt wird und es kurze Wege in die Dorfmitte gibt.