Bauernhaus in der Angerstraße weicht einem Mehrfamilienhaus

In der Spaichinger Angerstraße werden derzeit die Gebäude 12 und 14 abgerissen, um einem Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten Platz zu machen (Simulation rechts: Gulden). In rund drei Wochen sollen die Hochbauarbeiten für den Neubau starten. Zuletzt, so Berthold Gulden vom Spaichinger Bauunternehmen Gulden, das hier investiert, habe das Gebäude Angerstraße 12 einige Jahre leer gestanden. Im Gebäude Nr. 14 habe zuletzt eine einzelne alte Dame gelebt, die inzwischen in eine neue Wohnung umgezogen ist. Scheune, Stallungen und Lagerräume des ehemaligen Bauernhauses seien auch hier zuletzt leer gestanden. In der Nr. 12 lebte lange die Familie eines ehemaligen Spaichinger „Stadtpflegers“ (also Gemeindekämmerers). „Wir werden versuchen, während der Bauarbeiten für das Mehrfamilienhaus Verkehrsbehinderungen so weit wie möglich zu vermeiden“, so Berthold Gulden, „aber so ganz wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Es kann sein, dass in Absprache mit der Stadt eine Spur gesperrt werden muss.“Foto: Julia Brunner