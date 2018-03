Bauern sind trotz mäßiger Ernteerträge zufrieden

Die Getreideernte für dieses Jahr ist abgeschlossen. „Die Erntemengen sind zufriedenstellend, teilweise sogar gut“, sagt Hans Götz, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen bei der Vorstellung der diesjährigen Erntebilanz. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das Ergebnis aber leicht unterdurchschnittlich ausgefallen. Die Bauern haben etwa fünf Prozent weniger Getreide als im Vorjahr geerntet. Im langjährigen Mittel fehlen etwa zehn Prozent.

Aber die Erträge sind im Alb-Donau-Kreis und Ulm sehr unterschiedlich ausgefallen. Schuld daran ist, wie so oft in der Landwirtschaft, das Wetter. „Wir hatten einen sehr strengen Winter. Vor allem im Februar gab es nochmal extremen Frost“, sagt Götz. In den Regionen, in denen kein Schnee lag, stand das Getreide zu diesem Zeitpunkt bereits wieder im Saft, deshalb sind dort durch die extrem niedrigen Temperaturen enorme Frostschäden entstanden.

Das Frühjahr sei dann sehr trocken gewesen, auch das schadet dem Getreide. „Wir beobachten das in den vergangenen Jahren häufiger, dass das Frühjahr sehr trocken ist und dann ab Mai der Regen kommt“, so Götz. Dies sei auch ein Grund dafür, dass der Maisanbau weiter zunimmt. Denn dem kommen diese veränderten Bedingungen eher entgegen.

In diesem Jahr hat es die Erntebilanz buchstäblich verhagelt. Gerade zwischen Ehingen, dem Kirchener Tal, Stetten und Munderkingen haben die Unwetter mit enormem Hagel und starken Winden Anfang Juli Ausfälle von bis zu 80 Prozent verursacht. „Ich habe selten so stark abgeknickten Mais gesehen“, so Götz.

Die Qualität des Getreides sei bis auf wenige Ausnahmen sehr gut. „Wir haben von der Schönwetterperiode der vergangenen Wochen profitiert. So konnten wir trockenes Getreide ernten. Das erhöht die Backqualität“, erklärt Roman Gottschalk, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes.

Mit den Getreidepreisen ist der Verband der Kreisbauern zufrieden. Sie seien besser als in den vergangenen fünf bis sechs Jahren und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie in der 1980er Jahren. Für 100 Kilogramm Weizen bekommen die Bauern derzeit etwa 22 Euro. „Die Preise sind zwar ordentlich, aber die Produktionskosten laufen uns davon. Vor allem Dünger und Diesel werden immer teurer“, klagt Götz.

Auch die Preise für Mais seien im Moment sehr gut. Götz hofft nun, dass auch die Mais-Ernte erfolgreich ausfallen wird. Auch wenn Mais in der Landwirtschaft sehr dominant scheint, kann Götz diesen Eindruck nicht bestätigen. „Wir haben im Alb-Donau-Kreis bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen keine Monokulturen, sondern eine in der Regel viergliedrige Fruchtfolge“, erklärt Götz. Mais mache etwa 16 Prozent in der Fruchtfolge aus. Damit sei die Anbaumenge für die Landwirte gut vertretbar. Mais habe zudem nicht nur schlechte Eigenschaften. Er sei die Pflanze, die am meisten CO2 in Sauerstoff umwandle. Die Reduzierung des CO2-Ausstoßes sei mittlerweile ein wichtiges Thema in der Landwirtschaft. „Bis 2020 wollen wir etwa 30Prozent CO2 einsparen“, so Götz. „Wir versuchen schon jetzt möglichst CO2-neutral zu produzieren und sogar mehr CO2 zu emittieren als wir ausstoßen.“