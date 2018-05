Bauen ja, aber kein ganz großes Haus

Ob sie damit zufrieden ist, blieb ungeklärt. In Wain darf eine Familie auf der freien Wiese zwischen Weihung, Rathaus und Kirche Häuser bauen, beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend. Dafür startete der Rat sogar ein Bebauungsplanverfahren. Allerdings blieb ein Wunsch der Bauherren unerfüllt: Ein großes Haus darf auf der als sensibel betrachteten Parzelle mitten im Ort nicht errichtet werden – es werden drei „Standardhäuser“.

Das war das Ergebnis einer längeren Diskussion, nachdem der Gemeinderat das erste Ersuchen der Familie, auf dem Grundstück nahe der Kirche bauen zu dürfen, abgelehnt hatte, um das Gebiet zunächst zu überplanen. Bürgermeister Stephan Mantz stellte am Donnerstag mehrere Entwürfe für die künftige Gestaltung vor, in denen auch Details wie die Anbindung an die Straße Am Schmittefeld und der künftige Verlauf der Fußwege drum herum geregelt sind. Diese über Privatgrund verlaufenden Wege, so erläuterte der Bürgermeister, sollen leicht versetzt von der Gemeinde übernommen werden. Auch die Spielplatzanlage soll samt Drahtseilbahn bestehen bleiben. Die Erschließung der Baugrundstücke übernimmt die Familie selbst, um die Rechte an einer Sammlerleitung parallel zum Bach zu klären, kauft die Gemeinde auch ein Stück der Parzelle auf der Seite.

Soweit waren die Verhältnisse schon im Vorwege mit der Familie besprochen, und der Gemeinderat folgte den Vorschlägen. Kein Problem war auch der Vorschlag von Mantz, das Grundstück am Spielplatz noch in den Bebauungsplan mit aufzunehmen.

Kein Haus größer als die Kirche

Keine Zustimmung erhielt aber die Vorstellung, auf dem 3500 Quadratmeter großen Fläche gegenüber der Kirche ein großes, eingeschossiges Haus mit 24 mal 16 Metern Grundfläche und ein zweigeschossiges „Standardhaus“ von 16 mal 14 Metern zu errichten – als eine von drei Alternativen, die der Bürgermeister in einer fotografischen Visualisierung vorlegte. Das Haus wäre ja größer als die Kirche, monierte Julia Freifrau von Hermann. In dem „sehr sensiblen Bereich“ könne sie keine Zustimmung geben, sagte sie und fand Zustimmung unter den Ratskollegen. Das sehe ja aus wie eine Halle, befand etwa Bruno Thunnessen. Auch die Variante mit einem etwas verkleinerten Haus fiel durch. Das sei immer noch noch groß wie das Rathaus, sagte Freifrau von Hermann. Nur die Variante, drei gleich große „Standardhäuser“ mitsamt dreier Doppelgaragen zu errichten, fand einstimmige Zustimmung: „Das passt da besser rein“, meinte etwa Armin Bleher. Nachdem der Gemeinderat sich auf diese dritte Variante geeinigt hatte, fiel aber auch die Bitte der Familie noch durch, eines der Häuser doch etwas größer bauen zu dürfen: Es soll barrierefrei werden und später auch Platz für etwaige Pflegekräfte bieten. Nach dem Beschluss des Rats wird der Bebauungsplan nun öffentlich ausgelegt.