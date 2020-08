Bauarbeiten für das ITZ Plus starten

Im Biberacher Industriegebiet Aspach rollen die Bagger. In der Hubertus-Liebrecht-Straße 39 entsteht bis Juni 2022 das Innovations- und Technologietransferzentrum Plus. „Mit dem ITZ Plus entsteht nicht nur ein hochmodernes, energieeffizientes und nachhaltiges Gebäude, sondern ein Innovationshotspot für die ganze Region“, sagt Nikolaus Hertle, Geschäftsführer der ITZ Plus Biberach, der für den Betrieb des Transferzentrums zuständigen GmbH.

Das ITZ Plus ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Biberach und des Landkreises Biberach, der Hochschule Biberach (HBC) sowie der IHK Ulm. Das Vorhaben wurde als Leuchtturmprojekt im Rahmen eines Landeswettbewerbs prämiert und wird mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie Landeshaushaltsmitteln gefördert. Die Stadt Biberach ist Bauherr und größter Investor des Zukunftsprojekts. Der Landkreis Biberach und die IHK Ulm unterstützen das Vorhaben finanziell. Die Hochschule ist der wissenschaftliche Partner.

Das ITZ Plus wird Forschungs- und Entwicklungsprojekte in den Schwerpunkten Biotechnologie und Energiesysteme initiieren. Entstehen sollen Transferprojekte aus der Hochschule oder anderen wissenschaftlichen Partnern heraus – immer in Kooperation von Unternehmen und weiteren Partnern, so Hertle. Gerade kleine und mittlere Unternehmen aus der Region sollen davon profitieren, ebenso Existenzgründungen und Startups. „Durch die Nähe zu den wissenschaftlichen Partnern und deren Forschungsprojekten ergibt sich ein immenser Standortvorteil“, erläutert Hertle. Zusätzlich wendet sich das Projekt an die Menschen der Region: In Reallaboren wollen die Partner ihnen moderne Innovationsprozesse näherbringen.

„Für die HBC, deren Campus Aspach direkt an den Neubau grenzt, steht das ITZ Plus als weiteres Beispiel für einen engen Schulterschluss mit der Raumschaft, der einen weiteren Entwicklungsschritt für Wissenschaft und Wirtschaft am Standort Biberach ermöglicht“, heißt es von Seiten der HBC. Bereits 2003, als die Fakultät Biotechnologie am Campus Aspach gegründet wurde, gehörten die Stadt und Landkreis Biberach und die IHK Ulm zu den strategischen Partnern, die den neuen Standort erst ermöglichten; ebenso die Kreissparkasse Biberach sowie Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, Rentschler Laupheim, Südpack und die EnBW.

Mit der Gründung des Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie und – fast zehn Jahre später – dem Studiengang Industrielle Biotechnologie wurde das Programm der Hochschule Biberach um einen neuen Schwerpunkt erweitert: die Naturwissenschaft. Biotechnologie, Energie, Bau und Immobilien lauten seither die thematischen Schwerpunkte in Lehre, Weiterbildung, Forschung und Transfer. Besonders eng kooperiert die HBC im Bereich Biotechnologie mit der Universität Ulm, in Form von gemeinsamen Master-Studiengängen und auch in der Forschung. „In dieser Konstellation hat die Biberacher Biotechnologie längst überregionale Bedeutung erlangt – das ITZ Plus wird den Wissenschaftsstandort Biberach weiter stärken“, ist man sich an der HBC sicher.