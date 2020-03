Bauarbeiten an Fellheimer Ortsdurchfahrt gehen weiter

Nach der Winterpause werden die Bauarbeiten im Bereich der Fellheimer Ortsdurchfahrt fortgesetzt. Derzeit wird der erste Bauabschnitt, der vom Gasthaus Adler bis zum Kirchweg führt, fertiggestellt.

Im Zuge des Straßenausbaus soll auch das historische Judenviertel hervorgehoben werden. Gehwege und Randbereiche im Bereich der Ehemaligen Synagoge sollen daher hochwertige Pflasterungen erhalten. Im Prinzip wird eine Art Platzcharakter geschaffen. Die Pflasterungen mit Granitstein sollen zudem auch die hohe geschichtliche Bedeutung der ehemaligen Judensiedlung für Fellheim optisch hervorheben und deutlich sichtbar machen.

Die gesamte Ausbaustrecke ist rund 600 Meter lang und reicht vom Kreuzungsbereich beim Gasthaus Adler bis zum südlichen Ortsausgang. Am südlichen Ortsausgang in Richtung Heimertingen soll eine Verkehrsinsel eingebaut werden, um den Verkehr zu beruhigen. Während des ersten Bauabschnitts verhält es sich so, dass Pfarrkirche und die Ehemalige Synagoge von Süden kommend verkehrstechnisch noch erreichbar sind.

Der nächste Bauabschnitt vom Kirchweg in Richtung südliches Ortsende wird ab dem Frühjahr in Angriff genommen. Die Gesamtkosten für den Ausbau der Staatsstraße 2031 liegen bei rund 1,1 Mio. Euro. Das Staatliche Bauamt trägt davon einen Anteil in Höhe von 341 000 Euro. Rund 771 000 Euro wird die Gemeinde Fellheim beisteuern müssen. Abgemildert wird dies durch eine Förderung des Amts für ländliche Entwicklung. Die Dorferneuerungsmaßnahme soll laut Bürgermeister mit rund 476 000 Euro gefördert werden.