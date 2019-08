Der Bau der Filiale der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) im Schwarzwald-Baar-Center geht nicht voran.

Denn der KFC-Franchisenehmer Abraham Bulun wartet auf die Freigabe bezüglich eines Statik-Gutachtens. Erst wenn dieses vorliegt, kann gebaut werden. Bislang wurde lediglich die Bodenplatte des zukünftigen Restaurants betoniert – und so verschiebt sich die Eröffnung erneut.

„Das ist eine Tragödie“, sagt Bulun. KFC habe bei dem Gutachter, der von der Stadt ausgewählt wurde, „Dampf gemacht“. Bislang jedoch ohne Erfolg. Dabei sei von Seiten der Fast-Food-Kette alles bereit: Die Küche sei bestellt, die anderen Teile für den Bau eingelagert. Sobald das Gutachten vorliege, könne die KFC-Filiale innerhalb von zwei Monaten gebaut werden. „Es würde schnell gehen“, meint Bulun. Der 45-Jährige hält an seinem Ziel, das Restaurant in der Doppelstadt noch in diesem Jahr zu eröffnen, weiter fest.

Bulun setzt große Hoffnungen in den Standort. Die Nachfrage sei groß, bislang kämen viele Kunden aus VS in sein KFC-Restaurant in Singen, erklärt der Franchisenehmer.

Wie steht es indes bei KFC um Hygienevorschriften? Schließlich hatten in der Doppelstadt zuletzt Beanstandungen von Lebensmittelkontrolleuren für viel Aufsehen gesorgt. Der Umgang mit Fleisch werde genauestens kontrolliert, beteuert Bulun. Die Restaurants würden vier Mal im Jahr unternehmensintern, ein Mal pro Jahr von staatlicher Seite sowie drei Mal im Jahr von einer unabhängigen Fremdfirma überprüft. So komme man also pro Jahr auf acht Kontrollen. Bulun fügt an: „Ich kann versichern, dass wir auch in Bezug auf Hygiene sehr professionell vorgehen.“

Geplant ist in Villingen-Schwenningen ein rund 150 Quadratmeter großes Lokal mit 98 Sitzplätzen. 30 bis 35 Mitarbeiter sollen angestellt werden, darunter ein Restaurantmanager. Geplant ist, die Gaststätte sonntags bis donnerstags von elf bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 1 Uhr zu öffnen. Im Design und bei den Gerichten wird sich die Filiale an die genauen Vorgaben des US-amerikanische Restaurants halten.

Dazu gehören auch moderne Bestellautomaten, eine Kinderspielecke sowie ein Drive-In. Zu tragen kommt ferner laut Bulun das neuste Design-Konzept des Schnellimbiss-Spezialisten.