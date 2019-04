Über 1000 Modelle aller Art waren am Wochenende im Soldatenheim „Haus Heuberg“ in Stetten am kalten Markt zu sehen. Bastler aus der ganzen Region, einschließlich der Schweiz, haben ihre Werke nun zum siebten Mal in Stetten präsentiert.

Siegfried Mühlnikel, dessen akribisch nachgebaute „Nautilus“ aus Jules Vernes Roman „20 000 Meilen unter dem Meer“ die Blicke auf sich zieht, gehört nicht nur zum treuen Stamm der Aussteller. Er organisiert auch die Modellbauerschau im Soldatenheim und ist schon deshalb unverzichtbar. „Das macht natürlich ordentlich Arbeit, aber es ist immer wieder schön“, sagte der aus Bitz stammende Bastler.

Mit dabei war auch Alexander Kuricini aus Jungingen. Der Vorsitzende des Eisenbahn-Technik-Clubs Albstadt gehört ganz offensichtlich zu den mit dem Modellbau-Virus infizierten Bastlern. Er begnügt sich nicht damit, fertige Bausätze zusammenzubauen, sondern fertigt nach eigenen Plänen außergewöhnliche Modelle.

Doch damit nicht genug – für seine Eigenkreationen nutzt Alexander Kurcini Alltagsmaterial und Dinge, die andere in die Mülltonne werfen. So hat er ein beeindruckendes, dem Militär nachempfundenes Amphibienfahrzeug gebaut, das voll funktions- und schwimmfähig ist. Es ist dem mit Fernsteuerung ausgestatteten Luftkissenboot nicht anzusehen, dass seine Substanz gänzlich aus profanen Materialien besteht. „Der Rumpf ist eine Pflanzkiste aus der Gärtnerei, das Luftkissen war einmal ein Fahrradschlauch, und die Rundrahmen, in denen sich die Propeller befinden, sind die abgeschnittenen oberen Ränder von Plastikblumentöpfen“, erklärt der berufstätige Gärtner den staunenden Besuchern. Die auf den Aufbauten des Luftkissenfahrzeugs befindliche Radaranlagen lassen sich mittels Druckschalter, der von Omas Nachttischlampe stammt, in Bewegung setzen. Auch die Verschlusskappe eines Nasensprays hat in dem Gerät eine neue Bestimmung gefunden.

Die Antriebspropeller in den Blumentopfrahmen treiben das Fahrzeug über das Wasser. Dass das wirklich funktioniert, belegt Kurcini mit Fotos, die das Gefährt auf dem Wasser fahrend zeigen. Nicht weniger beeindruckend ist die auf dieselbe Weise wie das Luftkissenboot erbaute Ölbohrplattform, bei der ebenfalls simple Plastik- und Metallteile des Alltags verbaut worden sind. Und auch hier sind alle beweglichen Teile steuerbar: Die Kräne drehen sich und die Zugseile lassen sich spannen. Mit Begeisterung erzählt der Junginger von seinem Hobby, bei dem auch die ganze Familie eingespannt ist, sowie von seinem Beruf als Gärtner. „Meine Arbeit ist mein Fitnessstudio und mein Solarium. Dafür geben andere viel Geld aus, ich werde dafür bezahlt. Was will ich mehr?!“, sagte er.

Sein Hobby, der Modellbau, ist der andere Teil seines zufriedenen Lebens: „Das ist besser als jede Psychotherapie.“ Beim Planen und Bauen der Miniaturwelten versinke er so tief in Konzentration, dass Ärger und Unangenehmes einfach ausgeblendet werden. „Wenn ich in einen Laden gehe, geschieht das weniger wegen des Einkaufs, sondern eher, weil ich ein bestimmtes Teil, wie beispielsweise einen Becher bestimmter Größe, einen Flaschendeckel oder Ähnliches suche, das ich für mein nächstes Projekt brauche“, sagte der Tüftler, bei dem alles eine Verwendung findet.