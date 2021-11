Basilika und Böhmerwald

Wer – sofern altersbedingt dazu in der Lage – erinnert sich nicht gerne an die großen Vertriebenen-Wallfahrten auf den Schönenberg in Ellwangen? Mittlerweile sind sie Legende. An der Wallfahrt „Kirche – Heimat“, so die genaue Bezeichnung, hatten sich von Anfang an und in großer Zahl auch Heimatvertriebene aus dem südböhmischen Kreis Kaplitz (heute Tschechien) beteiligt. Für diesen Kreis übernahm die Stadt Ellwangen 1980 eine Patenschaft. Anstoß und Auftakt für regelmäßige Patenschafts- und Heimatkreistreffen, zunächst im zweijährigen Turnus.

Die Vorbereitung eines solchen Ereignisses mit seinen sowohl profanen als auch sakralen Komponenten erfolgte sorgsam, gründlich, rechtzeitig und im Team: Hierzu reisten die Verantwortlichen bis aus der bayerischen Landeshauptstadt an. An ein solches „Briefing“ im Ellwanger Rathaus kann ich mich ziemlich genau erinnern.

Es hatte sich herausgestellt, dass für ein neues Festabzeichen, wie es für solche Anlässe eigentlich ausgegeben wurde, das nötige Geld fehlte. Indes, das Gremium zeige sich nicht lange verlegen. War doch eines seiner Mitglieder auf die pragmatische, noch dazu kostenneutrale Idee gekommen, einfach die vom vorangegangenen Treffen ausreichend vorhandenen Bestände erneut zu verwenden. Allgemeines Kopfnicken.

Gesprächsbedarf löste hingegen eine, wie sich herausstellte, höchst diffizile Frage aus. Zum Programm der Zusammenkünfte zählte üblicherweise ein Gottesdienst in der Basilika St. Vitus. Über Zelebranten und Liturgie einigte man sich schnell und einmütig. Nicht so, als plötzlich die Rede war von einer der bekanntesten Weisen des Heimwehs und der Erinnerung an die verlorene Heimat. Der aus München kommende Funktionär schlug nämlich in seiner bayerisch kolorierten Mundart vor, die Messe mit dem Böhmerwaldlied abzuschließen. Seine inbrünstige Anregung stieß allerdings bei dem anwesenden, völlig überraschten Kirchenvertreter so auf Erstaunen, dass der fast, aber nur fast, seine Contenance verloren hätte: „Ich weiß nicht“, warf er seine Bedenken ein, und um denen Ausdruck zu verleihen, näselte er ein wenig, „ich weiß nicht, ob das mit der Würde der Feier und dem Genius loci vereinbar ist“. Da erwiderte der von seinem Wunsch beseelte Bittsteller schlagfertig mit dem ihm eigenen Akzent: „Ja wissen’s, Herr Prälat, mir spuiln ja bloß d’Melodü!“

So geschah es denn, dass in der Basilika tatsächlich das Böhmerwaldlied erklang. Instrumental, aber unverwechselbar, schlicht, aber eindrucksvoll.