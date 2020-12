Barth spendet 3333 Euro an Kinderstiftung

Das Owinger Bauunternehmen Barth spendet der Kinderstiftung Bodensee der Caritas 3333 Euro. „Das Jahr 2020 wird sicher in die Geschichte eingehen. Ein Jahr in dem man selbstverständliches Wertschätz und gemeinsame Momente um so mehr genießt“, schreiben Hubert und Brian Barth in einer Pressemitteilung. Bei all dem Unglück auf der ganzen Welt wolle man sozialschwache und benachteiligte Kinder ganz in der Nähe nicht vergessen und das Geld somit der Kinderhilfe an Bodensee zukommen lassen, die aktuell rund 500 Kinder und Jugendliche unterstützt.