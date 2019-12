Ein weihnachtliches Fest der Trompeten- und Orgelmusik ist am Donnerstag, 26. Dezember, ab 16 Uhr in der bekannten Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried zu hören. Der renommierte Trompetenvirtuose Claude Rippas aus Zürich und der Münsterorganist im Ruhestand Friedrich Fröschle aus Ulm spielen barocke Trompetenmusik und weihnachtliche Orgelwerke von Vivaldi, Bach, Schubert, Daquin und Guilmant. Der Einlass und die Tageskasse öffnen ab 15 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 17 Euro. Sie sind erhältlich in der Schussendrogerie in Bad Schussenried unter der Telefonnummer 07583/2502, bei Schwäbische Tickets unter der Telefonnummer 0751/29555777 und unter www.reservix.de und www.easyticket.de Foto: Privat.