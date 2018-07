Nisse Barfuss und Lars Battnott sind am Donnerstag, 26. Juli, um 19 Uhr im Schwäbisch Haller Anlagencafé mit ihrem Programm „Das Leben ist ein Bällebad“ zu hören. Nisse Barfuss, Schauspieler, Liedermacher und Komödiant, war schon Ensemblemitglied der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Im Biergarten des Anlagencafés hat er seinen Kollegen Lars Battnott dabei.

Barfuss war mit seinem Programm schon vor zwei Jahren im Anlagencafé. Das Anlagencafé freut sich, dass Nisse Barfuss und Lars Battnott eigens für ihr Gastspiel im Stadtpark nach Schwäbisch Hall zurückkommen.

Barfuss (bürgerlich: Nils Buchholz) war vor zwei Jahren bei den Freilichtspielen auf der Großen Treppe in „Die Räuber“ zu sehen. Noch während des Schauspielstudiums an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig begann Buchholz seine Theaterlaufbahn 2010 im Schauspiel Chemnitz. 2012 schloss er sein Studium ab und hatte sein Erst-Engagement bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall mit den Produktionen „Faust“ und „Sugar“. 2013 sah man ihn in Hall in „Shockheaded Peter“ und in „Dantons Tod“.

Eine Platzreservierung ist für diesen Abend nicht möglich. Früh kommen lohnt sich. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Café statt. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.