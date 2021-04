Barfüßer baut auch in Giengen

Der Gastronom Eberhard Riedmüller wird mit seiner Barfüßer Gastronomie-Betriebs GmbH und Co. KG aus Ulm als Investitionspartner der Stadt das Lamm-Areal mitten in der Innenstadt von Giengen mit bebauen. Der Gemeinderat hat jetzt grünes Licht für das Projekt gegeben. Die Investitionssumme beträgt inklusive der Sanierungsmaßnahmen einen zweistelligen Millionen-Betrag, die Grundfläche rund 2200 Quadratmeter. Wenn alles planmäßig läuft, soll der Bebauungsplan für das Bauvorhaben mit Hotel, Brauereigaststätte und Wohnnutzung bis Ende des Jahres Rechtskraft erlangen, teilt die Stadt Giengen mit. Der Abbruch der bestehenden Gebäude steht im letzten Quartal 2021 an, dem Baubeginn Mitte 2022 folgt eine geschätzte Bauzeit von 18 bis 20 Monaten. Läuft alles nach Plan, soll ab Ende 2023/Anfang 2024 ein vielfältiges neues Angebot Einheimische und Gäste in Giengen begeistern. Dazu gehören laut Stadt eine gutbürgerliche deutsche Küche in attraktivem Ambiente, ein vielfältiges Tagungsangebot, 60 neue Hotelzimmer, eine Tiefgarage und bis zu neun moderne Stadtwohnungen unterschiedlicher Größe.