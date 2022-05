Banner „Kinderschutzgebiet“ der WSJ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 7. Mai, anlässlich des Sporttages für Kinder in der Turnhalle „in der Au“ in Sigmaringendorf, überreichte Frau Renate Dewald als Vertreterin der WSJ das Banner „Kinderschutzgebiet“ an Rolf Münzer, dem Mitglied des Vorstandsteams des Sportclubs Sigmaringendorf/Laucherthal. Diese Auszeichnung erhalten alle Vereine aus Baden-Württemberg, die der WSJ ihr selbst erarbeitetes Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexualisierte Gewalt im Sport zur Prüfung vorgelegt haben und dabei alle Anforderungen hierfür erfüllt haben. Der Sportclub freut sich über diese Auszeichnung und die Bestätigung durch die WSJ, dass Kinder und Jugendliche gut geschützt in unserem Verein ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen können. „Bei allen Veranstaltungen können wir jetzt auch nach außen sichtbar machen, dass neben der sportlichen Ausbildung auch der Schutz der Kinder und Jugendlichen für uns höchste Priorität genießt“, meint Rolf Münzer.