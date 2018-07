Bankkreise: WestLB will Bad Bank nutzen

Die angeschlagene WestLB will als eine der ersten Banken in Deutschland das neue Gesetz zur Auslagerung von Papieren in eine Bad Bank nutzen. Sie hat beim Bankenrettungsfonds Soffin bereits einen Antrag gestellt. Entsprechende Medienberichte wurden in Bankkreisen bestätigt. Ein WestLB-Sprecher wollte die Berichte nicht kommentieren. Bei dem Antrag geht es um strukturierte Wertpapiere im Volumen von 6,4 Milliarden Euro, die Ende September in eine Zweckgesellschaft ausgelagert werden sollen.