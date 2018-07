Banken wollen mehr Kredite an Wirtschaft vergeben

Berlin (dpa) - Deutschlands Banken wollen in der Krise mit Hilfe mehrerer Sonderprogramme mehr Kredite an die Wirtschaft vergeben. Die Initiative geht von Commerzbank, Deutscher Bank und den Sparkassen aus. Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann schlug nach Angaben der Bundesregierung beim Konjunkturgipfel in Berlin einen neuen Fonds vor, aus dem Geld an mittelständische Firmen vergeben werden soll. Die Bundesregierung will bis zum Frühjahr 2010 prüfen, die Banken von Kreditrisiken zu entlasten, sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble.