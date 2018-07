Bank of America will Staatshilfen zurückzahlen

Charlotte (dpa) - Die krisengeschüttelte Bank of America will die von der US-Regierung geleisteten Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 45 Milliarden Dollar noch in diesem Jahr zurückzahlen. Das kündigte der Chef des US-Finanzriesen, Kenneth Lewis, am Firmensitz in Charlotte an. Mit der Rückzahlung endet für das Finanzinstitut auch die staatliche Kontrolle beispielsweise bei der Manager-Vergütung. Laut „New York Times“ will die Bank durch die Rückzahlung auch die Suche nach einem Nachfolger für den abtretenden Bankchef erleichtern.