Band „Tristan“ aus Holland zu Gast im Jazz Point Wangen

Power Sound und Groove satt gibt es am Freitag, 1. Juli im Jazz Point Wangen in Beutelsau zu hören, wenn die Band Tristan aus Holland zu Gast ist. Das Konzert im Clublokal Schwarzer Hasen beginnt um 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. „Das Beste aus den Siebzigern ins Jahr 2015“ so beschrieb vor Jahren Steve Lukather, Gitarrist und Sänger von Toto, die Musik von Tristan. Die Band steht für stimmungsvollen Vintage Acid Jazz, inspiriert von der Energie, dem Feeling und dem Sound von heute, geschrieben und umgesetzt von einigen der momentan besten europäischen Jazzmusiker. Die Musik von Tristan erinnert an Bands wie Icognito, Tower of Power oder Snarky Puppy, die Kompositionen sind energiegeladen und von hoher Qualität.