Ballonflugkarten bringen große Freude in die Seniorenresidenz Amselhof

In der nicht einfachen, besuchslosen Zeit, die Altenheime wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus derzeit durchstehen müssen, hat eine pfiffige Aktion für etwas Abwechslung gesorgt.

Jeder Bewohner befestigte eine persönliche Postkarte an einem Ballon und ließ diesen an einem wunderbaren Frühlingstag in den blauen Himmel steigen. Nun hoffte jeder Senior darauf, in den nächsten Tagen eine Rückmeldung zu erhalten. Es trafen persönliche Briefe, Postkarten und Bilder ein. Einige ganz aus der Nähe, zum Beispiel dem Tettnanger Wald. Einige Ballons waren aber auch sehr weit geflogen, zum Beispiel bis nach München zum kleinen Leo, der in seinem Brief von seinen Rollerblades berichtet, die er zu Ostern geschenkt bekommen hatte.

Ein sehr ausführlicher Brief kam von Andreas aus Wasserburg, der auf seinem Stand-up-Paddling-Brett die Karte aus dem Bodensee gefischt hatte und sich dabei, die Karte als Trophäe in der Hand, fotografieren ließ. Eine Karte kam sogar aus der Lausitz zurück. Der Ballon war allerdings nur bis Lindau geflogen und wurde dann im Auto bis in die Lausitz gefahren. Der Finder war auf Montage in Lindau tätig und hat die Karte erst von Zuhause aus beantwortet. Eine Bewohnerin bekam einen langen Brief von Finderin Birgit aus Ottmannshofen, die sich in ihrem abgeschiedenen Wohnort ihrerseits über den Ballonfund gefreut hat.

Egal in welche Himmelsrichtung die Ballons auch geflogen waren, eines haben die Antwortbriefe an die Senioren alle gemeinsam: Sie sind voller guter Wünsche. Der Schlusssatz lautet zumeist: „Bleiben Sie gesund.“