Ballonfahrt für die Gewinner beim Kienle-Firmenquiz

Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens hat die Firma Kienle in Altheim einen Tag der offenen Tür veranstaltet. In feierlichem Rahmen bekam die Öffentlichkeit die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Betriebs zu werfen.

Neben Firmenrundgängen bekamen die Besucherinnen und Besucher auch einbaufertige Produkte von Kunden zu sehen, die ihren Einsatz in der ganzen Welt finden. Für das leibliche Wohl befand sich vor den Fertigungshallen ein Festzelt mit vielen Ständen, die unter anderem durch örtliche Vereine bewirtet wurden. Der Musikverein Altheim stellte seine neue Uniform vor und trug zur musikalischen Unterhaltung bei.

Ein Firmenquiz mit Fragen rund um die Firma Kienle war einer der Höhepunkte bei den Gästen. Mithilfe von Hinweisen in den Fertigungshallen ließen sich die Quiz-Fragen beantworten. Denn wer weiß denn schon, wie viele Tonnen Blech die Firma Kienle jährlich verarbeitet oder ob die Menge vom Gewicht her eher zu vergleichen ist mit 50 Kleinwagen, 100 ausgewachsenen Elefanten oder doch eher mit zehn Boeing-747-Jumbojets. Bei dieser Frage wären die Jumbojets die richtige Antwort: Etwa 1 800 000 Kilogramm Stahl werden jährlich verarbeitet.

In Zusammenarbeit mit den Ulrich-Studios Riedlingen wurden sieben weitere unterhaltsame Fragen gestellt. Der Hauptgewinn beim Quiz war sechsmal eine Ballonfahrt für je zwei Personen. Im kleinen Rahmen wurden aus einem großen Korb mit Hunderten ausgefüllten Quiz-Zetteln die Gewinner gezogen. Mit Sektempfang, kleinen Häppchen und netten Gesprächen fand die Gewinnübergabe des Hauptgewinns in den neuen Büroräumen der Firma Kienle statt. Die Ballfahrten für die sechs Gewinner mit je einer Begleitperson sollen noch in diesem Jahr an einem schönen Septembertag mit Start in Altheim stattfinden.