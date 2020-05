Ballermann-Feeling im Autokino

Party statt Kino: Der Parkplatz der Sporthalle in Schiltach hat sich am Wochenende in eine großen Disko verwandelt. Bei der „Autoparty“ mit Künstlern wie „Killermichel“ und „Almklausi“ kam echte Ballermann-Stimmung auf.

Die Künstler, die sonst am Ballermann auf Mallorca auftreten, rockten die Bühne. 90 Besucher verfolgten das Event. Der inoffizielle Dresscode bestand aus T-Shirts der Mallorca-Lokale Bierkönig und Megapark. Einige Besucher brachten für den perfekten Sound Baustellen-Radios mit. Manche waren von weit her angereist. So fanden sich Kennzeichen aus Ludwigsburg, Freiburg, Nürtingen und Karlsruhe auf dem Platz.

Zum Auftakt heizten DJ Arena und DJ MK Events dem Publikum mit gängigen Mallorca-Hits ein, bevor der Newcomer Sancho seine Bühnenpremiere feierte. Die Künstlerin "Kessy Blue" besang, begleitet von einem Gitarristen aus der Combo von Andrea Berg, die „Mallorca-Liebe“. Special Guest DJ Robin, der sonst auf dem Cannstatter Waser für Stimmung sorgt, stattete der Schiltacher Autoparty ebenfalls einen Besuch ab. Künstlerin „Minnie Rock“ coverte bekannte Party-Hits.

Als „Killermichel“ die Bühne stürmte, war die Stimmung nicht mehr zu bremsen. Mit seinen Hits „Auswärts sind wir asozial“ und „Als Fußballer gescheitert, an der Theke ein Star“ brachte er das Publikum zum Grölen. Beim Sänger „Almklausi“ stellten die Fans unter Beweis, dass sie die Titel des „Mama Lauda“-Interpreten aus voller Kehle mitsingen können. So wurde das Autodach eines Fans aus Rastatt kurzerhand zur Bühne erklärt. La-Ola-Wellen wurden aus den Autofenstern mitgemacht und Pyrotechnik sowie eine Feuershow gezündet. Die Fans wippten in ihren Autos mit Leuchtstäben, die der Veranstalter spendiert hatte, im Takt und zudem wurden Fan-Fahnen geschwenkt.