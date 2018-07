Ballack: „Brutale„ Ausgangslage für deutsches Team

Eppan (dpa) - Der verletzte Kapitän Michael Ballack sieht die deutsche Mannschaft vor der Fußball-WM in Südafrika in einer „brutalen“ Ausgangssituation. Er hat aber weiter Hoffnung auf ein erfolgreiches Turnier.

„Deutschland ist eine Nation, die gewinnen muss“, erklärte Ballack im Magazin „Stern“ und verglich die deutschen Olympia-Starter mit dem DFB-Team. „Du hast dich unwahrscheinlich quälen müssen, um überhaupt dahinzugelangen, aber jetzt beginnt erst die richtige Qual. Denn du bekommst erst Respekt, wenn du gewinnst.“

Das werde auch dem Team von Bundestrainer Joachim Löw in Südafrika so gehen, meint der 33 Jahre alte Ballack, der wegen einer Fußverletzung nicht bei der WM dabei ist. „Furchtbar ist das als Mannschaft, wenn erst ab dem Halbfinale ein Turnier zu genießen ist. Alles andere bedeutet Versagen. Am Anfang geht es also nur darum, die Katastrophe zu verhindern“, sagte der gebürtige Sachse und wies auf den großen Druck hin: „Das treibt dich zwar, es pusht dich, aber es ist auch ein gnadenloses Spiel.“

An der Ausgangsposition habe auch sein bitteres persönliches WM-Aus wenig geändert. „Schon nach der Auslosung hatte ich gesagt: Die Leute sollten wissen, dass du in der Vorrunde gegen jeden verlieren kannst. Australien, Serbien, Ghana, das sind athletische, robuste Teams. Unsere Mannschaft muss am Limit spielen, um in der K.-o.-Runde große Nationen zu schlagen. Das war vor meinem Ausfall so, das ist jetzt immer noch so“, erklärte Ballack.

Dennoch sei Hoffnung angebracht, sagte der 98-malige Nationalspieler: „Unsere Mannschaft hat eine gute Mentalität, sie wird sich nicht verstecken, sie wird sich reinhauen, an die Leistungsgrenze gehen. Joachim Löw wird das Optimum rauskitzeln, davon bin ich überzeugt.“ Ballack verwies auf die jüngere Vergangenheit: „Bei den letzten Turnieren wurden wir Zweiter und Dritter, warum soll so etwas nicht wieder klappen?“