Balingen kontert den TSV Eschach aus

Der TSV Eschach hat das letzte Spiel des Jahres in der Fußball-Landesliga gegen die TSG Balingen II mit 0:3 verloren. In einem nach Torchancen offenen Spiel brachte Tim Göttlers 1:0 die Entscheidung – mit der Führung im Rücken konterte die TSG am Sonntagnachmittag die Eschacher clever aus.

Die Defensive des TSV hält lange dagegen

Mehr Präsenz in der Offensive – das war das Ziel von Philipp Meißner. Deshalb schickte Eschachs Trainer sein Team im 4-4-2-System mit den beiden Stürmern Niklas Rummler und Max Bröhm ins Rennen. In der ersten Viertelstunde ging Meißners Plan auf dem Kunstrasen des SV Weißenau allerdings überhaupt nicht auf. Da schnürten dominante Balinger den TSV in dessen Hälfte ein. Die Eschacher schafften es nicht, den Ball länger als ein, zwei Stationen zu halten – aber sie konnten sich auf ihre Defensive verlassen, die außer harmlosen Kopfbällen bei zwei Standards nichts zuließ.

Ab der 20. Minute waren dann auch die Eschacher besser im Spiel. Die Wende brachte eine Aktion von Rummler, der nach einem Ausrutscher eines Balinger Verteidigers Richtung TSG-Tor lief, dann aber von halblinks am Balinger Torwart Janos Drevetan scheiterte. Fünf Minuten später lief ein Konter über die rechte Seite, aber Fabian Elshani drosch den Ball über das Tor.

Robuste Gäste gewinnen die Zweikämpfe

Auf der anderen Seite wurde es bei einer Flanke von Tim Göttler gefährlich, aber Raphael Hipp köpfte vorbei. Mehr Torgefahr strahlten jetzt aber die Eschacher aus: In der 36. Minute wurde ein Schuss von Manuel Ruess geblockt und in der 40. Minute schoss Rummler aus der Distanz knapp vorbei – Elshani hatte nach einem Zuspiel von Ruess in die Spitze abgelegt.

Unterm Strich gewannen aber die Balinger mit robustem Körpereinsatz die meisten Zweikämpfe. Nach der Pause köpfte Henry Seeger nach einer Flanke von links erst daneben und scheiterte fünf Minuten später nach einem Zuspiel von rechts freistehend an Eschachs Torwart Maik Strobel. In der 59. Minute war dann aber auch der lange Strobel machtlos, als Göttler den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm und mit einem Drehschuss über den Innenpfosten ins Tor beförderte.

Schulbuchmäßiger Konter zur Vorentscheidung

Eschach musste jetzt mehr Risiko gehen – Meißner wechselte durch und stellte auf eine Dreierkette um. Dadurch ergaben sich aber Räume für die Balinger. Eschach hatte zweimal Glück: In der 66. Minute rutschte Robin Merz am Ball vorbei, Göttler verpasste das Tor nach einem Haken nur knapp. Und in der 74. Minute verweigerte Schiedsrichter Dennis Wahl Balingen bei einer Aktion auf des Messers Schneide von Michael Eitel gegen Seeger einen Elfmeter.

Eitel hatte kurz davor nach einem Freistoß einen Kopfball knapp neben das Tor gesetzt, auch Rummler verfehlte den Kasten nach Zuspiel von Elshani. Die Balinger waren da wesentlich effizienter. In der 79. Minute schloss Silas Bader einen schulbuchmäßigen Konter zum 2:0 ab und in der 86. Minute machte Heiko Belser den Sack mit dem dritten Treffer endgültig zu.

„Am Ende haben die Balinger ihre Qualität ausgespielt“, meinte Eschachs Trainer Philipp Meißner. „Aber meine Mannschaft hat bis zum Schluss viel Herz gezeigt.“