Balingen erreicht 1:1 beim FSV Frankfurt

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat beim FSV Frankfurt ein 1:1 erreicht. Damit nimmt der Aufsteiger nach 22 Spielen mit 29 Punkten den zehnten Platz in der Tabelle ein.

Am Bornheimer Hang erwischten die Gastgeber eine starke Anfangsphase, doch die TSG-Defensive stand gut und ließ in den ersten 25 Minuten kaum etwas zu. Wenig später musste Torhüter Julian Hauser bei einem Kopfball von Güclü zum ersten Mal zupacken. Danach kam Balingen immer besser in die Partie und nach 30 Minuten zum ersten gefährlichen Torabschluss. Fünf Minuten später erzielte Marc Pettenkofer den Führungstreffer, als er nach einem Konter den Ball aus kurzer Distanz über die Linie bugsierte.

Im zweiten Durchgang waren sechs Minuten gespielt, als Steffen Straub aus gut 25 Metern abzog und zum 1:1 traf. Die FSV versuchte nachzusetzen, doch Balingen hielt dagegen und so war die Partie, die allerdings von vielen Abspielfehlern auf beiden Seiten geprägt war, ausgeglichen. Beide Teams taten sich schwer, Torchancen zu kreieren. Somit blieb es beim 1:1.