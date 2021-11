Balgheim will eine Sirenenwarnanlage

Die Gemeinde Balgheim plant eine Sirenenwarnanlage. Sie soll bereits im kommenden Jahr installiert werden. Die entsprechenden finanziellen Mittel werden im Haushalt für 2022 bereitgestellt. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Die Investitionen im Jahr 2022 können ohne eine neue Kreditaufnahme bewerkstelligt werden. Im Zuge des Ende des „Kalten Krieges“ wurde bundesweit die Mehrzahl der Sirenen abgebaut, regelmäßige Sirenenübungen wurden nicht mehr durchgeführt. Grund war die Überzeugung, die Bevölkerung im Zivilschutz mit digitalen Methoden warnen zu können, und dass ein Verteidigungsfall nicht mehr eintreten werde. In Balgheim gab es früher eine Sirene auf dem Dach des Rathauses, welche bereits vor Jahren deinstalliert wurde. Nun soll eine neue Anlage auf einem zentral gelegenen, öffentlichen Gebäude angebracht werden. Im Haushalt für 2022 sind dafür 20 000 Euro eingeplant.

Zuletzt habe die Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz auf dramatische Weise gezeigt, wie schlecht Gemeinden in der Zivilschutz-Warnung aufgestellt seien, so die Gemeinde. Weiter könne als vorläufiges Fazit die Erkenntnis abgeleitet werden, dass es mehrerer Informationsquellen und Warnmöglichkeiten bedürfe, um ausreichend und zielgenau warnen zu können.

Neben regelmäßigen Übungen und einer laufenden Sensibilisierung der Bevölkerung, der Warnung über das Internet, Rundfunk und Fernsehen, der örtlichen Durchsagen vor Ort und weiteren Maßnahmen, bedürfe es eines flächendeckenden Warnsystems mittels Sirenen. Hierzu will der Bund nun auch ein entsprechendes Sirenen-Förderprogramm auflegen. Ziel müsse es auch sein, so die Gemeinde, dass die Sirenen nicht nur örtlich, sondern auch überörtlich ausgelöst werden können.

Bereits seit 2021 besitzt Balgheim ein kommunales Krisenhandbuch. Darin sind auch regelmäßige praxisnahe Übungen geregelt, welche innerhalb der Verwaltung den Ablauf einer Krisensituation darstellen.

Im kommenden Jahr rechnet die Gemeinde mit einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Rund 16 700 Euro weniger fließen in die Kasse. Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2020 fallen auch die Schlüsselzuweisungen um 23 600 Euro geringer aus als im Vorjahr.

Die Gewerbesteuer ist zusammen mit dem Einkommensteueranteil die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Wegen der aktuellen Lage wurde die Gewerbesteuer auf 684 000 Euro festgesetzt. Dies bedeutet eine Erhöhung um 66 000 Euro gegenüber 2020.

Der Schuldenstand der Gemeinde Ende 2022 beträgt voraussichtlich noch 61 590 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 49,39 Euro.